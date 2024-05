Ještě před pár lety obývali hrad Rychmburk na Chrudimsku duševně nemocní lidé. Středověká dominanta obce Předhradí ale potom začal provozovat Pardubický kraj, přesněji Regionální muzeum v Chrudimi. Stala se z ní turistická atrakce, kterou jen v loňském roce navštívilo 15 tisíc lidí.

Domácnost správce panství. | Foto: Pardubický kraj

Domácnost správce panství vybavená pokoji z počátku minulého století zaznamenává snad největší ohlas návštěvníků. Ale zájem budí i expozice historie hradu a rychmburského panství, pivovarnictví Pardubického kraje, útrpné právo ve sklepení a výstava historické audiotechniky, kočárků a panenek z 19. a 20. století.

"Od loňského podzimu je na hradu skutečně mimořádná expozice Umění podobojí - chrudimské středověké oltáře, která je umístěna v gotických prostorách prvního patra. Kolekce těchto deskových maleb je svým počtem a kvalitou provedení unikátní nejen v rámci regionu východních Čech, ale i celé České republiky,“ představuje stěžejní náplň hradu náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Novinka v Chrudimi: Správní poplatky zaplatíte kartou, ale bez účtenky

Návštěvníci mohou zavítat i do hradní galerie, kde je letos výstava s přírodovědnou tematikou o myslivosti na Chrudimsku či výstava fotografií Železných hor Hany Balašové a Zuzany Růžičkové. "Prohlídku je možné zahájit nebo završit vyhlídkou z věže do širokého okolí, a to buď bez průvodce, nebo jako předem objednaná skupina s komentovanou prohlídkou,“ dodává ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.

Na Rychmburku nechybí ani občerstvení v podobě domácí zmrzliny, kávy a kulinářských specialit v restauraci Hradní Spižírna. Na hradě jsou k dispozici i prostory na menší zasedání, semináře, koncerty či svatby.

Hrad Rychmburk čeká zřejmě v podzimních měsících první etapa náročné opravy mostku nad hradním příkopem. „Ten je od posledních oprav v roce 1957 nyní v havarijním stavu a bude potřeba rekonstruovat nejen nosnou desku, ale také provést izolaci mostovky, dlažby a opravit schodiště z mostku,“ dodal Roman Línek.

Pardubický hrad provozuje prostřednictvím Regionálního muzea v Chrudimi už čtvrtým rokem hrad Rychmburk pro kulturní a turistické účely. Dřívější sídlo sociálního ústavu se postupně vrací ke svým historickým kořenům a nabízí návštěvníkům řadu lákadel uprostřed nádherné krajiny. Novou sezónu zahajuje v pátek 3. května 2024.

Zeditovaná tisková zpráva

