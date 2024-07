„Když jsme spatřili její sochu anděla, hned nás napadlo ji oslovit. Lípy jsme museli nechat kvůli jejich nedobrému stavu a riziku pádu pokácet a toto je skvělé řešení. Už jsme viděli fotografie a moc se nám líbí," říká starosta Hrochova Týnce Aleš Vašek.

Lavičky hrochů budou ozdobou zámeckého parku. | Video: Hana Kaplanová

Štíhlá blondýnka se dokáže motorovou pilou ohánět lépe, než zkušení dřevorubci. Vytvořit dvě lavičky s podobou hrochů zvládla na jedničku. Ten menší spíše láká na "osedlání", na druhého, dvoumetrového, se mohou posadit dva nebo i tři lidé. „Budou ozdobou zámeckého parku. Toho menšího možná umístíme do interiéru, ještě nejsme rozhodnuti," dodává starosta Vašek.

Autorka dřevěných soch s nadsázkou říká, že by obce na Chrudimsku se zvířecím názvem mohly zdobit další její výtvory. „Namátkou mě napadá zajíc do Zaječic, orel do Orle anebo vlk do Vlčnova," směje se.

Hana Kaplanová byla ještě v minulém volebním období starostkou obce Honbice. Ale potom už nekandidovala. "Od té doby nesnáším papírování. Moje práce je úplně jinde," vysvětluje.

close info Zdroj: archiv autorky zoom_in Pro Hanu Kaplanovou je vyřezávání soch velkým koníčkem.

Kurzy bezpečnosti práce, obsluhy motorových pil a křovinořezů, to vše Hanu baví. Vyřezávání dřevěných soch na dvoře rodinného domu je jejím velkým koníčkem, který má mnohdy i benefiční dosah. Vytvořila například sochy Andělek, jejichž dražba přinesla peníze na léčbu postiženého chlapce z nedaleké vesnice.

"Zálibu jsem podědila po tatínkovi, je to pro mne relax. Nejsem řezbář a nedokážu tudíž z kmene stromu vytvořit cokoliv. Ale nápady přicházejí, což je právě případ dražených andělských soch. To, že posloužily charitativní věci, je pro mne dvojnásobná radost," říká skromně.