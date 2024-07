Kastrační program začal letos v březnu u smuteční síně v Chrudimi, potom pokračoval i v dalších lokalitách. „Je to jediná humánní cesta, jak zabránit neustále narůstajícím počtům bezprizorních koček na území našeho města. Doufáme, že snížíme počty koťat, která pak trpí nedostatkem potravy, umírají na nemoci, vyrůstají ve strachu z lidí a působí jako škodná," uvedl na jaře tiskový mluvčí radnice Aleš Prokopec.

close info Zdroj: Město Chrudim zoom_in Tuláků je ve městě hodně, jejich počet je třeba snížit.

Kočičí tuláci byli odchyceni do sklopců. Město předem varovalo chovatele, aby si své mazlíčky hlídali a případně jejich hřbety označili barvou ve spreji, která byla k dispozici v útulku. Není divu, lehce by mohlo dojít k omylu a veterinářka by vykastrovala zvíře bez vědomí jeho majitele.

Jak pro Deník uvedl ředitel technických služeb, od jara bylo vykastrováno už 14 koček, z nichž čtyři nalezly nový domov. V útulku se ještě nachází kočka, která nedávno porodila čtyři koťata. "Čeká ji kastrace a koťata půjdou do nových domovů," upřesnil Netolický.

Kastrační program je nutný, protože kočičích tuláků je ve městě hodně. Každou chvíli dostávají strážníci městské policie oznámení o nálezu koťat v chrudimských ulicích. To ale neznamená, že by životaschopného nalezence okamžitě transportovali do útulku. Ten má totiž v současné době zaplněnou kapacitu, a tak aktuálně vyhlásil stop stav.

Pokud někdo nalezne zvíře, které očividně potřebuje k přežití pomoc člověka, má volat městskou policii na telefonních číslech 156 nebo 469 657 826.

Mohlo by vás zajímat: Nová chrudimská lávka v Průhonech je osazena, cyklisti dostanou stopku