Renomovanému astrologovi a fotografovi vesmírných jevů Petru Horálkovi se podařil parádní kousek. Nad Kunětickou horou zachytil legendární kometu 13P/Olbers, která, i když je ještě na obloze k vidění, právě míří do vzdálených míst Sluneční soustavy. Vlasatice se k Zemi přiblíží až za sedmdesát let.

"Věděl jsem, že po červencové fázi úplňku ji ještě nad severozápadem najdu, ale už bude asi třikrát slabší, než před měsícem při svém průletu kolem Země. Když ale přešla studená fronta, a to dalo jedinečnou šanci si na vlasatici počíhat z Kunětic, kde jsem si našel precizně vypočítané místo jejího západu za hradem. Bylo to buď teď anebo až za 70 let – další dny se kvalita oblohy už bude zas jen zhoršovat a kometa slábnout," řekl Petr Horálek, jehož snímky hvězdné oblohy pořízené u Sečské přehrady na Chrudimsku se dostaly do prestižního výběru NASA jako Astronomický snímek dne.

close info Zdroj: Petr Horálek zoom_in Vlasatice už míří do vzdálených míst Sluneční soustavy, ale stále je na obloze k vidění.

Mohlo se stát, že "lov" komety Olbers zničí halogeny používané při letních venkovních divadelních představeních nebo koncertech, ale naštěstí se žádný kulturní program nekonal. „Hrad byl tedy krásně tmavý, nasvětlený jen přirozeně vycházejícím Měsícem. No a přesně jak jsem potřeboval, kometa ležela právě mezi dvěma nepříjemnými světelnými hřiby Hradce Králové a Pardubic, v koridoru tmavší oblohy," popsal Horálek.

Mravenčí přípravu málem podle jeho slov zničila náhle se zvednoucí rosa, takže to vypadalo, že z hradu bude ve finále rozmazaný flek. Nakonec se ale čočka fotoaparátu odrosila a vznikl snímek, který budí obdiv. Petr Horálek ho nabízí zájemcům i jako velkoformátový obraz na plátně.

Kometa Olbers se znovu objeví na obloze až v roce 2094. Dosud je na obloze při troše štěstí k vidění. Rozhodně se tedy vyplatí vytáhnout triedr a spolu s nějakou mapkou či aplikací v mobilu toto zajímavou vlasatici najít, i když nepatří mezi ty mimořádně jasné.

K jejím pozorování je zapotřebí vyhledat místo s dokonale odkrytým severozápadním obzorem, přičemž v tom směru by se na vybraném pozorovacím místě nemělo desítky kilometrů daleko nacházet žádné velké město.

Kometu objevil před více jak 209 lety, konkrétně 6. března 1815, slavný německý astronom Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840), který se do historie zapsal mimo jiné objevem velkých planetek Pallas a Vesta v hlavním pásu asteroidů a je rovněž autorem „Olbersova paradoxu“ ukazujícího na rozpor mezi pozorovanou tmavostí vesmíru i přes hustotu hvězd a dalších zdrojů světla v něm. Kometu našel v souhvězdí Žirafy a o den později, 7. března 1815, si její objev potvrdil. Do svého pozorovatelského deníku k ní jen dodal: „Kometa se pohybuje pomalu směrem na sever a východ v tělu Persea. Je malá a má špatně definované jádro a velmi bledý průhledný ohon.“ Toho roku dosáhla 5. magnitudy, byla tedy jen na hranici viditelnosti pouhýma očima. Znovu se komety astronomové dočkali v letech 1887 a 1956, v obou případech nedosáhla žádné závratné jasnosti. Přesto si získala svou pozornost, a to především díky potvrzení její periody, která nyní činí zhruba 70 let. Zařadila se tak mezi komety Halleyova typu, jejichž periody jsou mezi 20 a 200 lety. (Zdroj: Slezská univerzita v Opavě)

