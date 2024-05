Virtuální parkovací automat už používají desítky měst a obcí v Česku. "Nedávno jsem byl v Liberci, tam je to novinka. Zkusil jsem přes systém zaplatit a musím říct, že je to jednoduché. Líbí se mi, že už podruhé nebudu muset vyplňovat registrační značku, protože už je uložená a já můžu při návratu do Liberce jen aktualizovat čas a dobu stání, popřípadě místo," pochvaluje si padesátiletý Mirek z Chrudimska, který do severních Čech jezdí často služebně.

Systém úspěšně zavedli i ve středočeských Čelákovicích. "Musím říct, že je to uživatelsky velmi příjemné a lidé u nás si na to překvapivě velmi rychle zvykli. Plateb je víc, než jsem čekal. Gratuluji městu Hlinsku ke skvělému výběru," vzkazuje starosta Čelákovic Josef Pátek. Na jeho videonávod se podívejte zde:

Zdroj: Město Čelákovice

A jak to všechno funguje? Stačí jen načíst mobilem nebo tabletem QR kód, který by se měl nacházet u placeného parkoviště. Lze místo vyhledat i na webu mapy.cz nebo službou GPS. Potom už se na webové stránce VPA objeví cena parkovného a další informace, takže uživatel zvolí dobu parkování a napoprvé zadá i registrační značku vozidla a e-mail. Není problém, když má rodina více aut, do systému lze zadat až pět "espézetek".

Potom už se na displeji objeví "zaplatit" a po označení tlačítka se otevře platební brána. Pozor - parkovné je řádně uhrazené až tehdy, když uživateli dorazí na mail potvrzení!

Město Hlinsko zavádí moderní systém od června. Zdroj: Město HlinskoZdroj: Město Hlinsko

Jedním z nejdůležitějších prvků celého systému je bezpečnost. Provozovatel platební služby nemá k údajům o platební kartě přístup. Bližší informace o zásadách zpracování osobních údajů ve VPA jsou uvedeny ZDE.