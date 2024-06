Od pátku až do 6. července se ve sklárně Koulier uskuteční Festival labutí. Návštěvníci si souběžně budou moci užít i exkurzi do výroby a vidět, jak se rodí křehká krása. Labuť, symbol půvabu, ladnosti a elegance, bude zářit v celé své nádheře.

V areálu sklárny Koulier čeká neuvěřitelných 3333 skleněných labutí ve 111 různých dekorech. Posláním festivalu a sklárny je potěšit a ukázat, že zachování tradičního sklářského řemesla má smysl, a to v kterékoli roční době.

„Připomeňte si v létě jedinečnost českých rukodělných foukaných ozdob, které nejsou pouze vánočním artiklem. Přijďte se přesvědčit. Na ozdoby se nebudete muset jen dívat, ale můžete se i zapojit a v tvořivé dílně si vyzkoušet práci malířů ozdob a vytvořit si vlastní klenot – buď klasickou vánoční ozdobu, nebo právě vznešenou labuť,“ uvádí Kateřina Šrámková, obchodní ředitelka značky Koulier.

Festival labutí je i prodejní výstavou, takže si na něm může každý zakoupit svou vlastní labuť. V rámci festivalu je také připraveno hlasování o nejkrásnější labuť – Miss labuť 2024. O titul si zasoutěží dvanáct finalistek.

Práce na výrobě labutě je unikátní, náročná a krásná. Tělo skleněné ozdoby se nejprve vyrobí ve formě. Následuje vytažení krku, hlavy a případně na závěr i korunky. To je na výrobě labutě to složité a těžké. Důležitý je způsob nahřátí skla tak, aby se podařilo oddělit hlavu a tělo. Vyfouknutí labutě trvá 3-4 minuty. Následuje zdobení. Běžná ozdoba koule se přitom vyfoukne zhruba do dvou minut.

Sklář musí nejprve umět vyfouknout klasický kulatý tvar koule, pak teprve může pokročit k výrobě labutí. Nejprve zvládnout výrobu těla ve formě a teprve potom se učí proces vytažení krku. Dobrý sklář vyrobí za jednu hodinu 2 tucty labutí. Jejich výrobu ale nezvládne každý.

Ti, kteří ji ovládnou, se dají právem považovat za mistry svého oboru. Některé labutě mají ovšem i korunku. To je další časově náročný krok a dělá se úplně na závěr, kdy se musí nahřát hlava labutě a skleněná tyčinka.

Sklář tvaruje každý hrot korunky zvlášť, a to odtažením skleněné tyčinky od hlavy. Následuje stříbření labutí, smáčení a malování. Práce je to unikátní a krásná jako labutě samy.

