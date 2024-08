Porodnictví jde s dobou, pryč jsou časy, kdy ženy rodily na tvrdém stole s uvázanýma nohama v "koze". Pro mnohé bylo přivedení miminka na svět doslova utrpením, protože neměly možnost si změnou polohy těla ulevit od bolestí.

„Synovi už je čtyřicet let, ale stále si na těžký porod dobře vzpomínám. Když teď čtu o bylinných napářkách, balonech, relaxační hudbě nebo přítomnosti tatínka, je to velký posun a mladým maminkám tu pohodu přeji," říká šedesátiletá Marta z Chrudimska s tím, že pokud bude vyhlášená finanční sbírka na nákup porodního gauče, ráda do ní přispěje.