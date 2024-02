Radní Pardubického kraje schválili rekonstrukční práce v dílnách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického v Třemošnici a v prostorách Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí. Předpokládané náklady prvně jmenované investice přesahují 11,5 milionu korun včetně daně. Na „zdravce“ se náklady odhadují na 13,9 milionu včetně DPH.

Kraj pošle peníze na rekonstrukci dílen na školách v Třemošnici a Ústí nad Orlicí | Foto: Pardubický kraj

Na učilišti v Třemošnici je předmětem rekonstrukce elektřina a osvětlení. „Budou odmontovány stávající rozvody a rozvaděče. Elektřina bude namísto v podlaze nově vedena kvůli strojům nad dílnou. Součástí prací je i výměna osvětlení za úspornější LED. S paní ředitelkou Sýkorovou se budeme snažit, aby opravy co nejméně ovlivnily výuku v prostorách dílen,“ uvedl krajský radní pro školství Josef Kozel s ohledem na blížící se závěr školního roku a s tím spojené maturitní i závěrečné zkoušky v první polovině června.

Rekonstrukce se dočká také Ústí nad Orlicí. Na krajské zdravotnické škole se stavební práce týkají zamezení vlhkosti, opravy dešťové kanalizace a střešních okapů.

„Opravené a očištěné zdi, nové kameny, spárování i omítky s protiplísňovou úpravou by měly zabránit pronikání vlhkosti do budovy školy. Součástí sanačních opatření je i vytvoření retenční nádrže na parkovišti v jižní části budovy školy, do které bude vedena dešťová voda ze střechy,“ řekl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

V gymnastickém sále navíc dojde k výměně stávající podlahové krytiny. „V rámci opravy budou instalovány dřevěné podlahy se vzduchovou mezerou s odvětrávání a nalepeny nové podlahové krytiny z PVC pásů. Celá rekonstrukce by měla probíhat během vyučování. Klíčové proto bude zvolit takový harmonogram, který co nejméně naruší běžný chod střední školy,“ dodal radní Kozel s tím, že během prázdnin by bylo ideální opravit prostory šaten.

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje.