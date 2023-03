Hlinsko - Nejprestižnější závod sezony, mistrovství republiky v králičím hopu, se odehrál v sobotu ve sportovní hale v Hlinsku na Chrudimsku. Český rekord byl překonán a nejen ten - šestnáctiměsíční Tennessine dosáhla i na rekord světový. Byla to jízda, shodují se porotci, diváci i sama majitelka báječné samičky Marie Kozubková.

Králičí hop v Hlinsku

Tennessine je velká bojovnice, a skok do výšky patří očividně k jejím oblíbeným disciplínám. Se svou Marií se v Hlinsku vyšvihla přes překážku, která měřila 107 centimetrů, což jí zaručilo světový rekord. "Tato moje svěřenkyně se poprvé pokusila o český rekord. Že překoná ten světový, jsem absolutně nečekala. Připadám si, jakoby se to nestalo, je to opravdu velká věc," svěřila se šťastná Marie Kozubková s vítězkou Tennessie v náručí.

Králičí hop je sportovní disciplína, ve které závodí člověk se svým králíkem na vodítku a v postroji. Na regulérní průběh celé soutěže dohlíží kvalifikovaní rozhodčí. "Králíci závodí celkem ve čtyřech disciplínách: v rovinné dráze, parkuru, skoku vysokém a skoku dalekém.

Rovinná dráha a parkur jsou ještě rozděleny na další výkonnostní disciplíny. U rovinné dráhy a parkuru se hodnotí čas, chyby a odmítnutí. Cílem je překonat vše bez chyb a v nejlepším čase," řekl jeden z organizátorů hlineckého mistrovství David Rozkošný.

Součástí sobotního mistrovství v králičím hopu byl i doprovodný program pro účastníky, ale i diváky. "My jsme s dcerou využily možnost mazlícího koutku s králíčky, byla nadšená. Samozřejmě jsme sledovaly i výkony ušatých závodníků a teď spolu debatujeme o tom, zda bychom se mohly tomuto sportu věnovat," řekla Hana Benešová z Pardubicka, která do Hlinska zavítala s devítiletou Aničkou.

Ceny vítězům předával starosta Hlinska Miroslav Krčil. "Celý šampionát byl pro všechny diváky určitě super zážitek. A světový rekord, to je opravdová třešnička na dortu," poznamenal s úsměvem.

Králičí hop pochází původně ze Švédska, kde se objevil v 70. letech minulého století. Zpočátku to byla jen zábava, ale postupně si tato sportovní činnost získala mezi majiteli a chovateli králíků velkou oblibu.

Pro králičí hop se upřednostňují domácí králíci, například zakrslý králík. Obecně jsou však vhodná všechna plemena, včetně kříženců. Malí živí králíci zpravidla skáčou raději a lépe.

Pro králičí hop jsou vhodná plemena útlého vzrůstu, patří mezi ně zakrslí králíci, angličtí strakáči nebo zakrslí berani.

Vzrůst nebo plemeno ale nejsou až tak důležité, rozhodující je charakter. Zvíře by nemělo být plaché, ale spíše otevřené a zvědavé.

Oblíbené disciplíny pro turnaje v králičím hopu jsou:



rovinná dráha: překážky jsou seřazeny na rovné trati a zvířata jsou vedena na vodítku s postrojem



parkur: číslované překážky, počet překážek se počítá na čas



soutěže ve skoku vysokém nebo dalekém.

V nejběžnějších disciplínách králičího hopu, jako je rovinná dráha a parkur, vítězí králík, který absolvuje trať nejrychleji a s nejmenším počtem chyb.

Chybami jsou například shození příčky překážky nebo korekce ze strany majitele králíka.

Atmosféra na turnajích v králičím hopu se nedá srovnávat s jinými zvířecími sporty, například s jezdeckým. Králičí hop je specifický sport, ve kterém nejde o vysoké výhry.

Důraz se klade na zábavu a přátelskou pospolitost mezi majiteli králíků a fanoušky králičího hopu. (Zdroj: zoohit.cz)