/PROGRAM A KVÍZ/ Na pietní území v Ležákách na Chrudimsku už deset let nevkročila noha českého prezidenta. V roce 2014 místo vypálené obce navštívil Miloš Zeman, ale potom už nikdy nepřijel. Nyní už je potvrzeno, že v neděli 23. června zavítá do Ležáků prezident Petr Pavel a uctí památku obyvatel zavražděných nacisty před 82 lety.

Pietní vzpomínka na ležácké obyvatele se koná každoročně. Letos se jí zúčastní prezident republiky Petr Pavel. | Foto: Památník Ležáky

V souvislosti s potvrzenou osobní účastí hlavy státu jsou na místě bezpečnostní opatření. Týkají se i kladení věnců a jiných květinových darů. „Všechny musí být shromážděny u muzea v Ležákách před 8. hodinou. Poté již nebude možné květinové dary do areálu vnášet a bude je možné položit individuálně až po skončení pietního aktu. Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů," oznámili zástupci Památníku Ležáky na sociálních sítích.

Památník Ležáky přinesl informaci o časovém omezení květinových darů.Zdroj: Památník Ležáky

Babiš u chrudimských seniorů? Přáli si, aby přišel, tvrdí pirátský radní Nunvář

Osobní účast prezidenta republiky na pietním aktu připomínajícím vyhlazení kamenické osady Ležáky byla v minulosti spíše výjimkou. Největším rekordmanem byl Václav Klaus, který se tam ukázal v letech 2005, 2010 a naposledy 2012 u příležitosti 70. výročí vypálení obce.

Václav Havel zavítal do Ležáků v roce 1992, jeho předchůdce Gustáv Husák si za dobu svého čtrnáctiletého prezidentování cestu do Památníku nenašel. Jeho předchůdci Ludvík Svoboda, Antonín Novotný, Antonín Zápotocký a Edvard Beneš přijeli alespoň jednou. Hlavy bývalého československého státu se do Ležáků příliš nehrnuly, protože středem jejich zájmu byly více viditelné a propagované Lidice. (Podrobně jsme psali ZDE)