Celým Českem ve virtuálním světě minulý pátek kolovaly amatérské i profesionální snímky měsíční polární záře. Petr Horálek, renomovaný fotograf a populizátor astronomie však tento úkaz překvapivě zachytil i o týden později, tedy 17. května. Bylo to na Ústupkách u Sečské přehrady.

Pohled na půlnoční úkaz byl pořízen na sečských Ústupkách. | Foto: Petr Horálek

"Nebyla taková, jako minulý pátek, ale i tak byla alespoň na chvíli kolem půlnoci krásná. Měsíc tuto polární záři učinil výrazně hůře pozorovatelnou pouhým okem, ale měsíční svit učinil o to krásnější celou scénu Sečského přehrady. Ano, v České republice máme rozhodně bohatou sezónu na polární záře díky slunečnímu maximu," uvedl Petr Horálek s tím, že na fotografii jsou barvy zvýrazněny.

Kdo měsíční polární záři neviděl, nemusí věšet hlavu. Podle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHM) v dalších dnech sice šance na výraznou polární záři není, v delším časovém horizontu ale ano.

"Sluneční aktivita - a tedy i počet a síla případných erupcí - bude ještě několik let velmi vysoká, protože Slunce se blíží do svého pravidelného přibližně jedenáctiletého maxima sluneční činnosti. To by mělo nastat příští rok. Šance na silné polární záře viditelné i od nás tedy v budoucnu určitě existuje," ujistili odborníci z ČHM.

Petr Horálek se narodil v roce 1986 v Pardubicích. Po studiích Teoretické fyziky a Astrofyziky na Masarykově Univerzitě v Brně a na Slezské univerzitě v Opavě krátce pracoval jako astronom na Akademii věd ČR, později na Hvězdárně v Úpici a také na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2015 přešel na volnou nohu jako fotograf, popularizátor astronomie, lektor fotografických kurzů či cestopisných přednášek. Největší radost má z toho, že po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek, stal prvním českým Fotovyslancem Evropské jižní observatoře a několik jeho snímků vybral úřad NASA. "Srdcem jsem ale pořád ten malý kluk, který dychtivě vzhlíží ke hvězdám a touží uzřít každý vzácný nebeský výhled nebo astronomický úkaz. Prostě hvězdář srdcem i duší," říká o sobě.

