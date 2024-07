V neděli pracovníci stanice přijali do péče mladého čápa, který utrpěl zranění po nárazu do drátů elektrického proudu. Stalo se to v Ústí nad Orlicí. Další mladý čáp ze Zámrsku za záhadných okolností naboural do domu a zůstal omráčený ležet na chodníku.

„Třetím přijatým byl čáp z Rostejna s poraněním křídla, prozatím bez jasného důvodu. Poslední nahlášený případ se naštěstí ukázal jako planý poplach. O všechny tři čápy se intenzivně staráme, potřebují kromě jiného především ruční krmení," uvedl pracovník stanice Milan Oppa.

Je to jen pár dní, co bylo třeba pomoci mladému, letos narozenému čápovi s pohmožděným křídlem. Byl značně vysílený a bez odporu se nechal naložit do záchranářského vozidla. Díky skvělé péči už pobývá v rozletové voliéře.

Do Pasíček se dostal také mladý čáp z Litomyšle. Opět měl poraněné křídlo, pravděpodobně způsobené nárazem.

„V obou případech se budeme snažit, aby mládežníci byli co nejdříve v pořádku a stihli odlet do teplých krajin," ujistil Milan Oppa.