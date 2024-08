Most přes Anenský potok na silnici 356 v Radimi je v havarijním stavu. Než začne jeho rekonstrukce, tak se vedle postavil provizorní. Ten je ale úzký a provoz po něm musejí řídit semafory. Situaci komplikuje i fakt, že jde o křižovatku ve tvaru T. Řidiče dřívější semafory zdržovaly, protože byly nastaveny na pevný čas. Místní obyvatele zase štve, že stojící auta dělají zbytečný hluk a znečišťují ovzduší. Tato situace trvala už přes rok a půl!

„Je to něco neskutečného. Prach, rámus, rámus, rámus. Toho, kdo o tom rozhoduje, bych za trest ho sem na měsíc zavřel,“ postěžoval si v červnu majitel domku přímo na inkriminované křižovatce.

„Je to nejstrašlivější věc, kterou jsme viděli. Kdyby aspoň ty semafory byly dobře seřízený. Tady všichni stojíme, koukáme na sebe a nikdo nejede,“ posteskla si spolujezdkyně, která s manželem jezdí touhle cestou několikrát týdně. „Lituju lidi, co tady bydlí, protože všichni mají nastartovaná auta, takže znečištění ovzduší, no, je to hrozný."

Psali jsme ZDE.

Na základě podnětů od vedení města a následného místního šetření krajský radní Michal Kortyš uznal, že situaci je potřeba zlepšit.