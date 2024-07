Překvapivě rychlé dopravní omezení zaskočilo i zahrádkáře, kteří se potřebují dostat do kolonie Na Bělidle. „Dostanete se tam z druhé strany, tedy přes Presy kolem mlýna. Zábrany jsou odstraněny," informoval chrudimský starosta František Pilný.

Složitější je také dostat se ke koupališti , potažmo ke sportovištím města Chrudim. Tam existuje jen jediná možnost, a to projet Jungmanovým nábřežím ulicí V Průhonech, která je nově po opravě zpomalovacího prahu u rekonstruované lávky otevřena. Jiná cesta tam nevede.

„Chyba v komunikaci způsobila, že tato informace nebyla zveřejněna s předstihem. Velice se za toto pochybení a veškeré tím způsobené potíže omlouváme," zveřejnilo město Chrudim na facebooku poté, co si lidé začali stěžovat na náhlé a razantní omezení dopravy bez předchozího upozornění.

Město bylo zejména v dopravních špičkách ucpané vozidly, nyní se dá předpokládat, že se budou tvořit ještě větší kolony. To, že by Chrudimáci odložili auta a po městě cestovali městskou hromadnou dopravou zdarma, je nepravděpodobné. Od Od 1. července cestující jízdné hradí.

„Je nám to velice líto, ale se zapojením MAD Chrudim do integrovaného dopravního systému IREDO bezplatné cestování městskou autobusovou dopravou končí. Bohužel nebylo možné sladit velmi komplikovaný integrovaný systém s bezplatným provozem našich autobusů, který město zavedlo, když ještě do tohoto systému zapojeno nebylo," informoval tiskový mluvčí radnice Aleš Prokopec.

Důvodem přechodného zavedení bezplatného provozu MAD byla uzavírka mostu na silnici I/17. Město chtělo Chrudimákům pohyb městě ulehčit. „Bohužel se s Pardubickým krajem a společností OREDO s.r.o. nepodařilo vyjednat možnost zachování jízdy MAD Chrudim zdarma ještě alespoň po dobu uzavírky," vysvětlil mluvčí.

Špatné zprávy však ještě nekončí a ta nejhorší přichází nakonec. Starosta města František Pilný nově potvrdil, že rekonstruovaný most u Tesca nebude otevřen na začátku srpna, jak zněla smlouva s dodavatelem stavby, ale až v polovině října. „Po sundání nosníků se ukázalo, že základy jsou nevyhovující. Proto se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo zdemolovat opěrné stěny a prakticky postavit most nový. Několik dní se na stavbě nepracovalo kvůli diagnostice základů. Bylo zároveň nutné vypracovat projektovou dokumentaci a dosoutěžit realizaci spodní stavby mostu," vysvětlil starosta Pilný s tím, že nyní už práce na výstavbě pokračují.

Vzápětí ale zveřejnil nepříjemnou zprávu pro všechy účastníky silničního provozu. "V tuto chvíli je termín dokončení rekonstrukce mostu a všech přilehlých staveb polovina října," potvrdil.

Na spojích obsluhujících zastávky u nemocnice se neobsluhují zastávky Chrudim, sportovní areály, Chrudim, Kalábrie a Chrudim, Borzna. Zastávka Chrudim, nemocnice bude obsluhována pouze ve směru na Vysoké Mýto (na straně u nemocnice). Na objízdné trase uzavírkou dotčených spojů bude zavedena obsluha zastávky Chrudim, Tovární. Objízdná trasa v Chrudimi obousměrně: (autobusové nádraží) – ul. Čs armády/ul. Rooseveltova – sil. I/17 ul. Palackého třída – sil. I/37H ul. Masarykovo náměstí – sil. III/34026 ul. Poděbradova – ul. Tovární – sil. III/34025 ul. Rubešova – ul. Topolská – sil. II/340 – ul. Slovenského národního povstání – sil. I/17 ul. Slovenského národního povstání - OK ul. Václavská – sil. I/17 - (nemocnice). (Zdroj: Město Chrudim)