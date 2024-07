Návštěvníci si budou moci prohlédnout stovky autíček, model železnice a mašinky, panenky a jejich doplňky, stolní hry a další ikonické hračky z druhé poloviny 20. století, a to ve dvou výstavních sálech.

„Vystavené exponáty pocházejí ze sbírky nadšeného sběratele Ladislava Suchánka, jehož sbírka obsahuje širokou škálu hraček a zejména pak přes 700 autíček. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat unikáty jako je první pásové autíčko na baterie z roku 1957, traktor na klíček z 60. let, který se dodnes vyrábí, nebo řadu autíček IGRA Old Timer, která prezentuje staré veterány jako například Aero 500," zve na návštěvu Kristina Štrbková z Regionálního muzea v Chrudimi.

Výstava bude jedinečnou příležitostí, jak ukázat dětem a vnoučatům hračky, které byly v bývalém Československu v 2. polovině 20. století oblíbené. Tatínkové a dědečkové se jistě rádi pokochají modelem železnice s elektrickými mašinkami a vláčky Merkur.

Nová výstava představuje obsáhlou soukromou sbírku Ladislava Suchánka.

Na své si přijdou i maminky a babičky. Vždyť kdo by si nepamatoval gumové panenky Zuzanka a František, které byly tehdy snad v každé domácnosti? Chemoplastové kuchyňky a pokojíčky, kolekce durolinových zvířátek, ikonický Igráček nebo Barumáček. To vše bude k vidění a každý si tak může na výstavě najít hračku svého dětství a ukázat ji svým potomkům.

Pro děti bude nachystán dětský koutek, kde si budou moc zahrát pexeso, případně si vytvořit své vlastní, skládat z kartonových cihel domečky či si v prázdninové dílničce na pokladně muzea nakreslit svoji látkovou tašku.

„Tato výstava je výjimečnou příležitostí pro návštěvníky vrátit se do dětství a znovu prožít radost z hraček, které formovaly naše vzpomínky,“ říká kurátor Regionálního muzea v Chrudimi David Richter. „Jsme nadšeni, že můžeme hostit tak rozsáhlou a vzácnou sbírku, která nám umožňuje nahlédnout do historie československých hraček.“

Výstava bude otevřena pro veřejnost od 5. července a potrvá až do 22. září . Otvírací doba muzea je od úterý do neděle vždy od 09:00 do 17:00 hodin.