/VIDEO, FOTO/ Hrad Rychmburk se loučí s letošní návštěvnickou sezónou, a to v duchu 105. výročí vzniku Československa. Lidé mohou nově navštívit třetí nadzemní podlaží, kde naleznou výstavu Literární kroniky z první republiky.

Na hradě Rychmburk se loučí s letošní sezónou. Lidé si tu připomněli vznik Československa | Video: Michal Žampach

„Dneska už máme jednu hranou komentovanou prohlídku za sebou a čeká nás ještě za pár vteřin vysloveně poslední. Je to hraná prohlídka v domácnosti správce panství, kdy se vracíme o 100 let zpět do roku 1923, do pátého výročí založení Československa,“ sdělila Klára Habartová, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi.

Během hraných prohlídek v prostorách domácnosti správce panství s názvem Naše první republika, se návštěvníci dozvěděli od služebné Nanynky, či paní správcové a paní advokátové i pana hostinského něco z dob, kdy se zde vařilo pivo, nebo jaké se nosilo oblečení, či s jakými hračkami si hrály tamní děti.

„Dnes se mi tu strašně líbilo, tento typ mám od známé a opravdu se vyplatil. Manželovi se líbí ta výstava piva a mě zase uchvátila svátečně laděná komentovaná prohlídka hradem,“ řekla paní Eva z Litomyšle.

„Můžeme říct, že za tento rok, za třetí návštěvnickou sezonu, nás navštívilo 14 tisíc návštěvníků. Tento rok nekončíme, ještě budeme mít akci Advent na hradě Rychmburk a 16. i 17. prosince. Šestnáctého prosince to bude spíše pro děti, budou tady tvořivé dílničky s rukodělnými výrobci a představení místní školky s vánoční besídkou. Sedmnáctého prosince budou opět hrané prohlídky Advent na hradě Rychmburk a komentovaná prohlídka výstavy gotických oltářů,“ dodala Habartová.

Hrad je otevřen veřejnosti pouze o víkendech od 7. října a standardní vstupné činí 160 korun. V neděli 29. října, bude ovšem poslední den návštěvnické sezóny zcela zdarma a to od 15:00 do 17:00 hodin.