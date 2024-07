Od neděle budou v Chrudimi filmaři natáčet Můry, dětský komediální film s prvky hororu. Odehrává se v panelovém sídlišti a jeho okolí, takže režisér Tomáš Pavlíček si zvolil jako dějiště snímku lokalitu Na Šancích, kde strávil rané dětství. Po nahlédnutí do jeho filmografie je zřejmé, že do Chrudimě nepřijede žádný nezkušený nováček.

Šestatřicetiletý Tomáš Pavlíček režíroval známé filmy a televizní seriály a letos budou moci diváci vidět vánoční pohádku Tři princezny, kterou se svým štábem natáčel před dvěma lety v různých místech Česka. Mimo jiné i na zámku Hrubý Rohozec a hradě Bouzov. Filmaři se podívali také do Tiských skal, do lomu Homolák, na Skryjská jezírka a s příběhem zavítali také do Malé a Velké Ameriky.

„Na vánoční pohádku jsou kladena více než vysoká divácká očekávání a naplnit je není snadné. I přesto jsme se s celým týmem, který se na pohádce podílí, rozhodli jít s kůží na trh. Scénář Tří princezen má napínavý příběh postavený na povahově rozdílných princeznách. Ano, se zlem budou tentokrát bojovat dívky, nikoliv princové. Právě ony genderově převrácené role s sebou nesou neotřelý způsob řešení některých zápletek v boji s krutou královnou Mortanou. Můžu divákům slíbit oblíbené herce, napětí, humor, krásné lokace a kostýmy a samozřejmě nebude chybět ani osudová láska,“ popsala kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková.

Tomáš Pavlíček má na svém filmovém kontě například velmi povedený snímek z roku 2018 Chata na prodej, který nejen režíroval, ale napsal k němu i scénář. Autorsky stojí i za úspěšným čtyřdílným televizním seriálem Jak si nepodělat život nebo komediemi Parádně pokecal a Českým lvem oceněnou Přišla v noci.

Nový filmový projekt Můry, který se začne natáčet v Chrudimi o nadcházející neděli, bude společnou prací Tomáše Pavlíčka a režisérky Kateřiny Karhánkové. Podle webu borovan.cz snímek dostal koncem roku 2022 nejvyšší finanční podporu filmového fondu v aktuální výzvě na výrobu celovečerního filmu. Jde o částku 13,5 milionu korun.

Můry - komorní komediální drama s prvky hororu se odehrává během jednoho dne v uzavřeném prostředí jednoho bytu a bezprostředního okolí panelového sídliště. Film je určen pro dospívající mládež a rodiny, producentem je MasterFilm a koprodukčně se na něm podílí Slovensko a Polsko.

Mohlo by vás zajímat: Porodnice v Chrudimi nabízí luxus. Rodiče si užívají společné chvíle