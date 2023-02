Železniční zastávka u chrudimského Tesca měla stát za parkovacím domem naproti sídlišti U Stadionu, podle plánu by kolem něho vedla stezka ke kolejím. Obě investiční akce ale v plánovaném rozpočtu nejsou. Stejná písnička jako řadu let zpátky .

Pro vybudování železniční zastávky u Tesca vznikla před dvěma lety petice, v níž podepsaní lidé argumentovali tím, že školáků a pracujících lidí, kteří dojíždějí denně za studiem či prací do Pardubic, je čím dál více. Podepsalo ji ale jen 12 lidí, přičemž za poslední rok a půl dokonce nikdo.

Petice za výstavbu nové železniční stanice v Chrudimi v blízkosti sídliště a nákupní zóny Tesco

„Vybudování nové železniční zastávky by nejen zajistilo lepší dostupnost vlakové dopravy pro mnoho obyvatel Chrudimi, ale také snadnější přístup a zkrácení doby cestování pro lidi směřující do Chrudimské nemocnice. Pro cestující do nákupního střediska a nemocnice by se celková doba cesty zkrátila zhruba o 30 minut, které jsou aktuálně nuceni věnovat cestě pěšky z nádraží a zpět,“ zaznělo v nyní zcela mrtvé petici.

Zastávka v Orli

V Orli má zastávka vzniknout na jihovýchodním okraji obce, poblíž železničního přejezdu, kde nyní vlaky pouze projíždějí.

Na rozdíl od Chrudimáků se mohou radovat lidé z nedaleké Orle. Tamní zastávka (více o projektu ZDE) má být vybudována na jihovýchodním okraji obce, poblíž železničního přejezdu, kde nyní vlaky pouze projíždějí. Orel čeká na zastávku už dlouhá léta a místní se na ni těší. Podle starosty Františka Horníka bude velmi cenná pro seniory, děti směřující do škol, ale i lidi mířící do zaměstnání či k lékařům.

Vše je na dobré cestě: Brzy budou v Orli zastavovat vlaky

„Máme vysoutěženého zhotovitele stavebních prací, samotný start ale předpokládáme až v září letošního roku. Vše je totiž nutné zkoordinovat se stavbou společnosti ČEZ, která v Orli bude provádět přeložku nízkého napětí,“ řekla mluvčí SŽ Nela Friebová s tím, že součástí nové zastávky by měl být přístřešek i nástupiště, včetně mobiliáře či informačního a orientačního systému.

Orel po letech marného snažení dosáhla svého. Za rok tu začnou zastavovat vlaky

Kompletní rekonstrukce v Chrasti

Obyvatelé Chrasti se dočkají kompletně zrekonstruované nádražní budovy. Vzniknout tu má nová vestavba toalet i parkoviště. Aktuálně probíhají práce související s přípravou dokumentace pro stavební povolení. Při rekonstrukci dojde k výměně rozvodů, oken i dveří, dále ke zhotovení nové střechy i fasády. Náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat kolem 27 milionů korun.

„Pokud půjde vše podle plánu, předpokládáme, že samotná realizace odstartuje na konci letošního roku a potrvá dvanáct měsíců,“ potvrdila Friebová.

Budova tamní stanice pochází z roku 1871 a v současné době je značně zchátralá. V jejím prvním patře byly kdysi služební byty, ale nyní je prostor neobývaný. „Měli jsme nápad přestěhovat tam služebnu republikové policie, jako to mají třeba v Chocni, ale návrh byl zamítnut, bohužel,“ uvedl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský. Vlakem cestuje v Chrasti hodně lidí, a to navzdory tomu, že je železniční stanice notně vzdálená od centra města. „Dopravu zajišťují autobusy, které na spoje navazují,“ dodal Krňanský.

Oprava nádražní budovy v Hlinsku

Už v letošním roce by se mohla začít opravovat také železniční budova v Hlinsku.

„Aktuálně se nacházíme ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Dojde k úpravě střechy, fasády, vnitřních prostor a toalet. Po rekonstrukci bude objekt disponovat jedním bytem, který bude obsazen stávajícím nájemníkem,“ uvedla Friebová. Přesný termín zahájení přestavby objektu ani výše nákladů dosud nejsou známy.

„Termín se bude odvíjet od dalšího postupu přípravy a také dostupných finančních prostředků. Náklady budou upřesněny po dokončení projektové dokumentace,“ dodala Friebová.

…a co s Prosetínem a Krounou?

Mnohé malé železniční budovy už dávno neplní svou funkci, jsou bezobslužné. V Prosetíně proto před dvěma lety lidé na výzvu obce vymýšleli, jak zdevastovaný drážní domek v budoucnu využít. Padaly různé návrhy na zřízení knihovny, kavárny nebo klubovny pro mládež.

Renesance vlakových zastávek. Mění Předhradí, nová bude v Orli. A co Prosetín?

„Sešlo z toho. Nejdřív naše žádost o převzetí majetku vypadala nadějně, ale nakonec jsme dostali zprávu, že se v budoucnosti kvůli zrychlení a zkapacitnění tratě mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem u nás počítá s výhybnou. I když jsme byli trochu zklamaní, na druhou stranu můžeme být rádi - někde se koleje vytrhávají,“ komentoval situaci prosetínský starosta Michal Vychroň.

Ani v Krouně odkup železniční budovy z dob Rakousko-Uherska nedopadl, i když o něj obec usilovala více než pět let. Správa železnic požadovala vysokou cenu a posléze objekt zdemolovala a postavila místo něj prefabrikovanou zastávku.

S přispěním Michala Žampacha