Potom se oženil, to byl rok 2009. V roce 2013 se jim narodil Marek, o čtyři roky později přišel na svět Štěpán. Nevečeřalovi potom prodali byt v Chrudimi a přestěhovali se Brčekol. Ale brzy poznali, že malá vesnička nemá pro ně dostatečnou dopravní obslužnost, a tak se usadili v Ronově nad Doubravou. "Jezdí tam autobusy a vlaky, tam to pro nás bylo mnohem lepší. A je doposud," říká Zdeněk.

Život v řadovém domku rodině vyhovoval, ale osud nečekaně zasáhl - Zdeňkova žena se zamilovala a odstěhovala se i s mladším synkem Štěpánkem. "Byl mu teprve rok, musel zůstat u mámy," vzpomíná Zdeněk na těžké chvíle odloučení, ve kterých musel zvítězit zdravý rozum.

Zdeněk zůstal sám s Marečkem a stará se o něj vzorně. Není to lehké, přesto se jeho tátovi podařilo přesunout diagnózu "středně těžká mentální retardace" o jeden stupeň, takže je syn ohodnocen jako lehce mentálně retardovaný.

"I tak je to dřina. Mohu například uvést vzdorovitost, která je u tříletých dětí normální, ale u těch starších s tím rodiče bojují celý život. Syn si chce věci udělat stůj co stůj po svém a je to občas hodně náročné s ním vyjít. Na druhou stranu ho musím pochválit za to, jak dobře se činí v čáslavské speciální škole. Baví ho přírodopis, zeměpis, zajímá se o cestování a zvířata. Jsem rád, že se vyvíjí a jeho mentální úroveň se zlepšuje. Někdo s podobným postižením skončí na úrovni tříletého děcka, ale to u Marka zaplaťbůh neplatí. Jeho mozek stále zraje," pokračuje osmačtyřicetiletý tatínek.

Podpořit Zdeňka můžete na této adrese.

Zdeněk je úplně slepý a přitom dokáže doma uvařit, upéct sladké dobroty a dokonce zavařovat. S Marečkem se pravidelně učí a jezdí spolu na výlety. O úklid se postará pečovatelská služba, ke spokojenému životu zdánlivě nechybí nic. Ale je tu něco, co semknuté dvojici před časem učinilo velké trápení. Jde o peníze, které je potřeba poslat bývalé Zdeňkově manželce jako finanční vyrovnání z řadovky, kterou si společně koupili. Částka 265 tisíc se může někomu zdát poměrně nízká, ale z invalidního důchodu ji ušetřit nelze a žádná banka Zdeňkovi úvěr neposkytne.

Zdeněk je při odkázaný na prostory, které zná. Orientace v domě je pro něj bezpečná a srozumitelná, v novém prostředí by si velmi těžko zvykal. Ba co víc, kdyby šel do jiného domova, byl by mu Mareček pravděpodobně odebrán, protože by se Zdeněk nemohl o něj starat do té doby, než si v novém domě a místě jako nevidomý zvykne a bude se bezpečně pohybovat. A to někdy trvá i rok.

"Bydlím s nimi v jednom městečku a roky jsem potkával Marečka, jak vede za ruku svého nevidomého tatínka na nákup a na procházku. Chtěl jsem je poznat osobně a vyslechnout jejich příběh. Je mi osobní posilou mít Zdeňka za přítele. Kdykoliv se v mém životě objeví překážka, vzpomenu si na Zdeňka, na jeho vytrvalost, na jeho boj se životem a na jeho lásku k synovi, která mu dává sílu a smysl života. Zdeněk je nejen mně, ale i dalším mnoha lidem příkladem v lásce a obětavosti," řekl kamarád Ladislav Rejl, který je zakladatelem sbírky na platformě znesnaze21.cz. Její výtěžek poslouží nejen k finančnímu vyrovnání po rozvodu, který nastal v roce 2022, ale i případně k pořízení nových oken a dveří u řadovky, která je letitá a náklady na vytápění jsou značné.