Re-Use centrum v chrudimském sběrném dvoře čelí nařčení z machinace s penězi, které lidé platí za starý nábytek a jiné věci, jež by jinak skončily na skládce. Končí mince a bankovky v kapsách zaměstnanců? Ředitel Technických služeb Martin Netolický to odmítá.

Vše začalo facebookovým postem ženy, která před pár dny zveřejnila svou zkušenost z návštěvy Re-Use centra. Vybrala si tam nízkou skříňku, která podle velikosti měla stát stovku. Ale obsluha to vnímala jinak a žádala stovky dvě.

„Oponovala jsem, že tolik stojí velká skříň, že toto je skříňka, ještě k tomu pochroumaná, což se také zohledňuje. Ne, je prý to skříň za 200 Kč. Zkusila jsem to znovu, paní byla neoblomná, zaplatila jsem 200, paní si je vzala, odešla a bylo. Potvrzení nikde," napsala zákaznice svou zkušenost ze sběrného dvora s tím, že nešlo o ojedinělý případ, kdy odcházela z ReUse centra bez platebního dokladu. „Pořádek dělá přátele a toto je obyčejný bordel stylu Šupdokapsy," přitvrdila.

Ředitel Technických služeb v Chrudimi Martin Netolický za zaměstnanci sběrného dvora stojí a nařčení z jejich obohacování odmítá. "Nikdo paní nenutil skříňku kupovat a doklad samozřejmě na vyžádání vystavujeme, ostatně je to u kasy na velké ceduli od samého počátku provozu ReUse centra napsáno. Razantně odmítám, že by zaměstnanci zatajovali tržby a obohacovali se. Velmi nám to ublížilo, proto zvažuji trestní oznámení," řekl Deníku Netolický.

Re-Use centrum je v provozu od letošního dubna. Nábytek, jízdní kola, kočárky, knihy, nádobí, obrazy a další věcí, které by skončily na skládce, nabízí sběrný dvůr za velmi nízké částky. Veškeré utržené peníze míří do chrudimského útulku, který je součástí Technických služeb. "Každý měsíc je to šedesát, ale i osmdesát tisíc korun. Naši zaměstnanci vědí, že Re-Use centrum je tu pro dobrou věc, proto je nařčení z machinace s penězi velmi poškodilo," dodal ředitel.

Mnozí Chrudimáci ale na druhou stranu vědí, že ve "sběrňáku" byly vždy černé obchody. Tehdejší zaměstnanci měli dokonce pro takzvaně "lepší věci" zvláštní skládek, ve kterém si zájemci mohli vybrat hezké a upotřebitelné kusy nábytku, ale i elektroniky. To vše za drobnou úplatu, a to nejen v penězích, ale třeba v podobě něčeho dobrého k pití.

Taď už utajená místnost ve sběrném dvoře není a nakoupit si tam mohou nejen místní, ale i lidé z jiných měst a vesnic. Co se týče nařčení z machinací, nespokojená zákaznice nakonec skříňku vrátila a dostala zpátky své peníze. O tom, že všechno zlé je k něčemu dobré, svědčí novinka: Každý kus nábytku je nyní označen cedulkou s cenou, čímž odpadají dohady o tom, zda je velký či malý. Při starém zůstává to, že zákazník na vyžádání dostane platební doklad.

