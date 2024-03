Policisté ve Skutči na Chrudimsku pátrají v neděli 10. března po 52leté ženě, která by mohla být v ohrožení života. Neviděli jste ji?

Neviděli jste ji? Policie s vrtulníkem hledá na Skutečsku ženu | Foto: Policie ČR

Paní Pavla byla naposledy viděna dnes okolo 11 hodiny dopoledne v Hrochově Týnci. Červený Renault Megane, kterým měla odjet, jsme našli odstavený na louce mezi Skutíčkem a Letšinkou. Nejen v těchto místech probíhá pátrací akce i s pomocí policejního vrtulníku.

Pohřešovaná je štíhlá, a markantnější poznávací znamení by mohly být růžově obarvené vlasy na ramena (viz přiložena fotografie zde v článku, která je novější než v odkaze výše; bohužel v lepší kvalitě se nám nepodařilo sehnat). Na sobě by mohla mít modrou chlupatou mikinu, černé tepláky a růžové pantofle.

Policie se obrací na veřejnost, pokud byste někde ženu tohoto popisu viděli, neprodleně kontaktujte policisty na lince 158.

Tisková zpráva Policie ČR