Sociálními sítěmi kolují fotografie polární záře, která byla zřetelně viditelná nad Českem v noci z pátka na sobotu. Výjimečný úkaz, který byl na obloze nejjasnější za 21 let, si nemohl ujít renomovaný fotograf Petr Horálek, populizátor astronomie a nositel několika ocenění Snímku dne NASA. Jeho časosběrné video bere dech.

Den před vesmírným úkazem Horálek avizoval, že půjde o něco výjimečného. | Video: Petr Horálek

‚‚To je výhled! S největší pravděpodobností to byla nejjasnější Aurora Borealis od 20. listopadu 2003," řekl Petr Horálek, který video pořídil v malé vesničce Záhořice v okrese Karlovy Vary.

Odborníky by mohlo zajímat, jakou techniku Horálek při natáčení u sebe měl. ‚‚Pro tento časosběr v období mezi 22:33-3:46 SELČ jsem použil expozice Canon 6D (upravený), Samyang 12mm, f2,8, ISO 2000, a 6s," upřesnil.

Rodák z Pardubic je absolventem bakalářského studia Teoretická fyzika a astrofyzika na Masarykově univerzitě v Brně a magisterského studia Astrofyziky ve Fyzikálním ústavu v Opavě.

"Největší radost mám z toho, že po mně byla pojmenována planetka 6822 Horálek, stal jsem se prvním českým Fotovyslancem Evropské jižní observatoře a několik mých snímků vybral úřad NASA," řekl o sobě osmatřicetiletý milovník a fotograf krás noční oblohy.

Některé jeho snímky pořízené u Sečské přehrady na Chrudimsku se dostaly i do prestižního výběru NASA, a to jako Astronomický snímek dne, který každý den ukazuje nejzajímavější astronomickou fotografii světa. Od roku 1995 se do tohoto výběru probojovalo jen několik záběrů pořízených z Česka, z toho více jak polovina byla právě od Petra Horálka. Sečská přehrada se díky němu stala v roce 2020 nejpublikovanější českou lokalitou v prestižním výběru.

