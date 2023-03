Pardubický kraj - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický požádal města a obce v regionu, aby zvážily možnost partnerství s obyvateli Zakarpatské Ukrajiny. V Pardubickém kraji jsou zatím jen dvě města, která smlouvu o spolupráci s ukrajinským protějškem uzavřela, jde o Svitavy a nově i Pardubice. Ale stopku jejich iniciativě vystavila válka.

Zástupci Pardubického kraje se zakarpatským regionem už dlouhou dobu spolupracují. V roce 2019 společně se starostou Svitav Davidem Šimkem předali v rámci humanitární pomoci městu Pěrečín sanitu WV Transporter T6. | Foto: Pardubický kraj

„S městem Žytomyr navázaly Pardubice komunikaci na jaře loňského roku těsně po ruské invazi. Memorandum o spolupráci schválilo zastupitelstvo v červnu. Spolupráce je na počátku. Byť jsme loni touto dobou čekali, že bude během pár dnů konec, válka stále trvá a rozvíjet společenské aktivity je komplikované,“ uvedl vedoucí odboru kanceláře primátora Radim Jelínek.

Pardubice jsou v partnerství se zahraničními městy skutečnými bardy. Nejdéle se přátelí se švédským městem Skelleftea s 32 tisíci obyvateli. „Z hokejových zápasů mezi týmy obou měst vzniklo v průběhu 60. let skutečné přátelství, které bylo v dubnu 1968 stvrzeno podpisem partnerské smlouvy,“ dodal Jelínek.

Polsko, Nizozemsko, Bulharsko, Německo a zmíněné Švédsko - všude tam mají Pardubice partnerská města, která zvou na Velkou pardubickou nebo Pardubický vinařský půlmaraton.

Utlumená spolupráce je s Tureckem, a to kvůli neaktivitě protějšku a jazykové nevybavenosti zástupců města, kteří byli vysíláni do Pardubic. Na bodu chladu je také partnerství s italským městem Rosignano Marittimo nebo německým Schönebeckem.

V zahraniční spolupráci je velmi aktivní město Žamberk. „V dubnu to bude třicet let od doby, co jsme uzavřeli partnerství s městem Rice Lake v USA. Spolupracujeme zejména v oblasti studentských výměnných pobytů. Přes Rice Lake jsme získali i dalšího partnera, japonské město Miharu. Máme aktivní vztahy i dalšími městy, a to v Rakousku, Německu nebo Francii. Co se týče Ukrajiny, je to dobrý nápad, budeme o případném partnerství určitě diskutovat,“ řekl žamberský starosta Jiří Mencák.

Město Chrudim mělo už v 90. letech velmi silný přátelský vztah s nizozemským městem Ede. Holanďané dokonce finančně podporovali některé investiční akce, například revitalizaci náhonu řeky Chrudimky nebo výstavbu Centra služeb a sociální pomoci.

"Usuzuji, že se vše omezilo jen na zdvořilostní dopisy k Vánocům či Novému roku, řekl bývalý starosta města Petr Řezníček.

Nakonec město ze země tulipánů, sýrů a dřeváků spolupráci samo v roce 2016 ukončilo. Ovšem tamní hasiči se s chrudimskými setkávají dodnes bez ohledu na chybějící memoranda.

Dalšími chrudimskými partnery jsou slovenský Svidník, polská Olešnice a chorvatský Motovun. „Jsem na privátní úrovni v kontaktu s Motovunem, Olešnicí a bývalým primátorem Svidníku. Loni před Vánoci jsem byl s hejtmanem v Prešově. Tam jsem se potkal s primátorkou Svidníku a z její řeči usuzuji, že se vše omezilo jen na zdvořilostní dopisy k Vánocům či Novému roku. Možná i covidová doba mohla sehrát negativní úlohu v posilování a rozvíjení spolupráce mezi městy. Také někde proniklo do mediálního prostoru, že současná koalice uvažuje o revizi významu partnerské spolupráce,“ odpověděl na otázku Deníku bývalý starosta města Petr Řezníček, který je nyní v roli opozičního zastupitele.

To, že covidová doba vztahy se zahraničními partnerskými městy ochladila nebo dokonce zbrzdila, připouští i chrudimský starosta František Pilný. „Ovšem nyní se snažíme vše opět oživit. Předseda komise pro zahraniční vztahy Roman Málek na tom intenzivně pracuje a věřím, že se vše vrátí do starých kolejí. Co se týče potenciálního partnerského města ze Zakarpatské Ukrajiny, já osobně bych tento svazek uvítal,“ řekl starosta Pilný.

Pardubický kraj má s příhraničním ukrajinským regionem nadstandardní vztahy.

Chrast na Chrudimsku dosud žádného zahraničního partnera nemá, některé město z užhorodské oblasti by tak pro něj mohlo připadnout v úvahu. „Určitě si o tom rád osobně s panem hejtmanem popovídám, rozhodně to nezamítám,“ uvedl starosta Vojtěch Krňanský, který projevil před časem přání, aby se partnerem města stal Stockholm.

Tam se nachází originál Ďáblovy bible, která byla podle pověsti sepsána v klášteře v Podlažicích, které jsou místní částí Chrasti. „Samozřejmě jsme navštívili muzeum, abychom Codex gigas viděli. Jsem rád, že tamní knihovník už ví, kde se nachází město Chrast,“ poznamenal s úsměvem Krňanský.

Pardubický kraj má s příhraničním ukrajinským regionem nadstandardní vztahy. Nedávno jednal předseda Zakarpatské oblastní rady Volodymyr Čubirko s hejtmanem Martinem Netolickým o dodávkách humanitární pomoci a projektech v oblasti zdravotnictví a následné rehabilitační péče.

„Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině jsme začali společně s dobrovolnými a státními hasiči organizovat centrální sklad a distribuci pomoci, která se sbírala na jednotlivých obcích. Následně jsme centrálně vypravovali kamiony přímo do Užhorodu. Zásilka poté s pomocí kolegů ze Zakarpatí mířila dále na východ země. Celkem se takto podařilo vypravit přes 30 kamionů. Kromě toho jsme pomohli také s vybavením nemocnic, a to lůžky, které jsme v rámci pravidelné obměny vyřazovali z našich nemocnic akutní a následné péče, či dodávkami léků a dalšího zdravotnického materiálu,“ zrekapituloval pomoc hejtman Netolický, který v loňském roce navštívil Zakarpatskou oblast opakovaně.

Jeho představa o partnerství měst a obcí Pardubického kraje s protějšky ze Zakarpatské Ukrajiny se podle jeho slov netýká jen humanitární pomoci. „Jde především o kulturní či sportovní výměnu nebo spolupráci škol. Jako dobrý příklad mohou sloužit například Svitavy, které velmi úzce spolupracují s Perečínem,“ poukázal hejtman, který se svým protějškem hovořil také o pokračování podpory rozvojových projektů v oblasti zdravotnictví v letošním roce.

Zástupci Pardubického kraje se zakarpatským regionem už dlouhou dobu spolupracují. V roce 2019 společně se starostou Svitav Davidem Šimkem předali v rámci humanitární pomoci městu Pěrečín sanitu WV Transporter T6.Zdroj: Pardubický kraj

„Zakarpatská oblast připravuje velký projekt na rozšíření zázemí rehabilitační nemocnice pro válečné veterány v Užhorodě, ve které jsme v loňském roce pomohli s budováním výtahu. Ten by měl být hotov letos na jaře a další aktivity by měly navazovat. Jedná se především o vybudování rehabilitačního sálu se speciálním přístrojovým vybavením, které bychom mohli pomoci obstarat,“ přiblížil další plány pomoci hejtman Martin Netolický.

Partnerská města



Česká Třebová

Agrate Brianza, Itálie

Oława, Polsko Svit, Slovensko



Hlinsko

Civitella d'Agliano, Itálie

Púchov, Slovensko



Holice

Medzev, Slovensko Strzelce Opolskie, Polsko



Chrudim

Motovun, Chorvatsko

Oleśnica, Polsko

Svidník, Slovensko

Znojmo, Česko



Kunvald

Lititz, Spojené státy



Lanškroun

Dzierżoniów, Polsko

Castiglione in Teverina, Itálie

Hajdúszoboszló, Maďarsko

Kežmarok, Slovensko

Serock, Polsko



Letohrad

Daruvar, Chorvatsko

Hausen am Albis, Švýcarsko

Niemcza, Polsko



Litomyšl

Levoča, Slovensko

Roden, Nizozemsko

San Polo d'Enza, Itálie



Moravská Třebová

Banská Štiavnica, Slovensko

Staufenberg, Německo

Vlaardingen, Nizozemsko



Pardubice

Bełchatów, Polsko

Çanakkale, Turecko

Doetinchem, Nizozemsko

East Lothian, Skotsko, Velká Británie

Golegã, Portugalsko

Jerez de la Frontera, Španělsko

Merano, Itálie

Pernik, Bulharsko

Rosignano Marittimo, Itálie

Schönebeck, Německo

Selb, Německo

Sežana, Slovinsko

Skellefteå, Švédsko

Vysoké Tatry, Slovensko

Waregem, Belgie



Polička

Ebes, Maďarsko

Hohenems, Rakousko

Meilen, Švýcarsko

Westerveld, Nizozemsko



Sezemice

Neuville-Saint-Vaast, Francie



Svitavy

Stendal, Německo

Plochingen, Německo

Weesp, Nizozemsko

Strzelin, Polsko

Lądek-Zdrój, Polsko

Žiar nad Hronom, Slovensko



Ústí nad Orlicí

Amberg, Německo

Bystrzyca Kłodzka, Polsko

Massa Martana, Itálie

Neukölln (Berlín), Německo

Poprad, Slovensko



Vysoké Mýto

Dolni Čiflik, Bulharsko

Korbach, Německo

Ozorków, Polsko

Pyrzyce, Polsko

Spišská Belá, Slovensko

Varna, Bulharsko



Žamberk

Fresagrandinaria, Itálie

Miharu, Japonsko

Nowa Sól, Polsko

Püttlingen, Německo

Rice Lake, Spojené státy

Saint-Michel-sur-Orge, Francie

Senftenberg, Německo

Senftenberg, Rakousko

Veszprém, Maďarsko

Woerden, Nizozemsko