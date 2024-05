Prezidenta Pavla v Hamzově léčebně obklopili pacienti. Pochutnal si na koláčcích

V pořadí třetí český prezident v období 120 let zavítal v úterý do Hamzovy léčebny v Luži na Chrudimsku. Petr Pavel s chotí Evou přijeli do renomované léčebny v dobré náladě a jak vyšlo najevo, hlava státu o ní má hodně vědomostí.

Hamzova léčebna v Luži přivítala hlavu státu s chotí. | Video: Michal Žampach