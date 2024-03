Osmadvacetiletá Diana Peškeová z Hlinska se už nějaký čas věnuje carvingu, což je umělecké vyřezávání ovoce a zeleniny. Sklízí ocenění nejen v Česku, ale i v zahraničí. Naposled to bylo začátkem února ve Stuttgartu, kde se účastnila jedné z největších světových gastronomických soutěží IKA Culinary Olympics. Za svoji práci byla oceněna stříbrnou a bronzovou medailí.

Ovoce a zelenina se dají vyřezat do nádherných kompozic. Diana je v soutěžích doma i v zahraničí úspěšná. | Foto: archiv Diany Peškeové

Carving si žádá velkou trpělivost a pevnou ruku. Snad každý si doma vyzkoušel vyřezat ředkvičku a udělat z ní poupě. Umělečtí řezbáři dovedou vytvořit takové kompozice, až přechází zrak.

Diana studovala v Chroustovicích, kde se postupně vyučila kuchařkou, cukrářkou a pekařkou. "Můj táta tehdy někde viděl ukázku carvingu a pomyslel si, že by to mohlo být něco pro mě. A tak jsme objevili veřejné kurzy v Benešově u pana Luďka Procházky. Tam mě vyřezávání ovoce a zeleniny pohltilo úplně," usmívá se Diana, která pracuje v hlinecké společnosti PZP Merlin.

Díky své šikovnosti se zúčastnila jako třiadvacetiletá první soutěže v Hradci Králové, kde se umístila ve stříbrném pásmu. A potom už přicházela další klání - například v Třebíči a Bratislavě. Přicházely další úspěchy, například vloni v říjnu to byl pražský Czech Carving Cup, jenž nahradil „Dýňový šampionát“. Diana tam získala druhé místo v předem připravených kompozicích, jejichž tématem byla dýně. Právě tato zelenina patří mezi obtížnější disciplíny carvingu. Je tvrdá, to ostatně poznali všichni, kteří se každoročně snaží vydlabat halloweenské strašidlo.

Do Chrasti jsme přivezli titul Mistra České republiky

Dalším potížistou je meloun. "Je křehký a velmi snadno praskne. Potom musíte začít nanovo," vysvětluje hlinecká řezbářka.

Pokud je v propozicích soutěže domácí tvorba a tvůrce něco zkazí, může začít znovu. Ovšem vždy je na pořadu klání live carving před porotou a publikem, což vyžaduje velkou trpělivost i pořádnou dávku adrenalinu.

Z ovoce a zeleniny se dají vytvořit krásné kompozice a na carvingu je hezké to, že s ním může začít každý. "Souprava na první vyřezávání se dá pořídit za pětistovku, pro začátečníky je to ideální. Potom bych doporučovala zúčastnit se kurzu v Benešově u pana Procházky, případně hledat inspiraci na internetu," radí závěrem Diana s tím, že s carvingem se běžně začíná ve věku kolem 15 let, ale není problém soutěžit i po padesátce.