Elektronickou aukci vyhlásila ČP v polovině července a datum stanovila na 21. srpen. Přihlášky měli zájemci podávat do 12. srpna. Ale - bylo marné někoho vyhlížet. „E-aukce nemovitosti v Chrudimi se neuskutečnila, nepřihlásil se do ní žádný zájemce. V nejbližší době bude na webových stránkách České pošty zveřejněn nový termín e-aukce," odpověděl na dotaz Deníku tiskový mluvčí ČP Ivo Vysoudil.

„Bydlet se v tom nedá, o hospodě pochybuji, ostatně jedna tady nedaleko byla a odstěhovala se někde na Hradecko. Možná nějaký obchod by se tu mohl uchytit," zauvažovala pětašedesátiletá Jiřina, která v sídlišti už desítky roků žije.

Na kolik si tedy ČP bývalou pobočku, jejíž stáří je 50 let, cení? Minimální kupní cena je 4.653 milionu korun bez DPH. A to není vše, součástí prodeje nemovitosti je i hmotný majetek za 17 tisíc korun, k čemuž se musí připočítat náklady spojené s převodem nemovitosti 32.250,- Kč. Tuto částku tvoří znalecký posudek, průkaz energetické náročnosti budovy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Zrušená pošta v sídlišti Na Šancích patří městu Chrudim. Podle starosty města Františka Pilného není prodej na pořadu dne. „Je to celé bezbariérové, v poměrně slušném stavu, u parkoviště, nechceme se toho zbavovat,“ řekl starosta.

Vypadá to, že pro ústředí ČP je prodejní cena bývalé pošty v chrudimském sídlišti U Stadionu naprosto běžná. Například v druhé polovině září se totiž bude prodávat zrušená pobočka v Radiměři na Svitavsku. Tam činí vyvolávací cena v e-aukci 3 924 000 korun.

Česká pošta musela reagovat na dlouhodobý klesající trend v poptávce po tradičních poštovních službách. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 %. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. (Zdroj: Česká pošta)

Mohlo by vás zajímat: Festival Zlatá Pecka je zahájen. Celebrujícím bohoslužby byl Václav Malý