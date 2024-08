„Moje pole působnosti tvoří celkem 140 obcí. Od té doby se naplno věnuji potřebám zdejších obyvatel a pracuji na tom, aby všechny důležité projekty došly ke zdárnému cíli. Někdy je to výstavba školy či domova pro seniory, jindy zase revitalizace parku, kanalizace nebo vybudování nových parcel pro bydlení. Například velkou úlevou pro Havlíčkův Brod byl jeho obchvat. Jako senátor jsem získal mnoho zkušeností a kontaktů, které chci využít ve své další práci pro celý můj senátní obvod. Proto opět kandiduji. V dobré práci se musí pokračovat," napsal do svých webových stránek Jan Tecl.

Šedesátiletý senátor má velkou podporu voličů na Havlíčkobrodsku, kde žije a přímo v Havlíčkově Brodě byl do roku 2022 starostou města. V Chrudimi má svou kancelář, a to v Rybičkově ulici. Jan Tecl se pravidelně zúčastňuje akcí na Chrudimsku, naposledy to bylo slavnostní zahájení hudebního festivalu Zlatá Pecka. Avšak jeho voliči by si zasloužili více informací o jeho práci. Ty se totiž dozvědí vlastně jen na webové stránce senátora.

Opakem je devětačtyřicetiletý hlinecký starosta a krajský radní Miroslav Krčil, další kandidát do Senátu, který se účastní mnoha společenských akcí ve městech, ale i v nejmenších vesničkách. Krčil je zároveň dvojkou na krajské kandidátce, a tak bude jistě zajímavé sledovat, jak si tento oblíbený politik u voličů povede. Jeho motto je svérázné, jako on sám: "Politikaření a pokrytectví nás jenom brzdí, Proto řeším, co nás pálí, ne volo**ny".

Třetím mužem, který se uchází o post senátora ve volebním obvodu 44 - Chrudim, je Roman Málek. Bývalý místostarosta města Chrudim, nynější zastupitel, je benjamínkem pětice - je mu 43 let. I když tvrdí, že ostrou předvolební kampaň zahájí v září, už nyní jsou v některých obcích na plotech domů vyvěšeny jeho bilboardy s heslem "Senátor nemá být koaliční nebo opoziční. Musí být senátorem lidí. Musí stát na vaší straně a naslouchat vám."

O dalších dvou kandidátech, kteří nežijí na Chrudimsku, je těžké získat víc informací. Vladimír Slávka je původní profesí hajný, později působil ve funkci lesního hospodáře. Dnes je radním města Havlíčkův Brod a zastupitelem Kraje Vysočina za hnutí ANO.

Pětici uzavírá Milan Chaloupecký, třiapadesátiletý právník, arbiter a zastupitel města Pardubice je kandidátem za SPD a Trikoloru.

Prvním senátorem za obvod Chrudim a část Havlíčkobrodska byl Petr Pithart, který byl zvolen třikrát za sebou, a to v letech 1996 - 2000, 2000 - 2006, 2006 - 2012. Jeho nástupcem se stal Jan Veleba (2012 - 2018). Poté do křesla senátora usedl Jan Tecl (2018 - 2024).