Spousta stromů v našem okolí má svůj příběh, který může ovlivnit hlasování v anketě Strom roku. Mrákotínská hruška, která stojí sama v širém poli a statečně vzdoruje přírodním vlivům, oslovila lidi v celé Evropě a ti jí dali 10 433 hlasů. Nejvíc ji pochopitelně podpořili Češi, protože byla v klání jediným jejich zástupcem.

Mrákotínská hruška, Česko. | Foto: Evropský strom roku

„Oslovili jsme řadu institucí a spolků, a to i mimo náš region. O podporu jsme požádali média, divadla, mikroregiony i místní akční skupiny, Senát a mnoho dalších. Velkou sílu měla společenská setkání v obci, při nichž jsme si předávali informace o anketě a hlasování. S napětím jsme sledovali průběh hlasování a emotivně prožívali každou desítku přibývajících hlasů,“ řekla starostka Mrákotína Ludmila Vacková, která strom do ankety společně s místní akční skupinou a mikroregionem Skutečsko-Ležáky strom do ankety nominovala.

Mrákotínští původně vůbec nečekali, že by se osamělá hruška v poli probojovala do národního finále. Ale nastal pravý opak - hlasující svým specifickým tvarem strom zaujal natolik, že ho poslali až do superfinálového kola. A právě v něm skončila na krásném pátém místě.

Hruška z Mrákotína je ve finále Evropského stromu roku

Letošní slavnostní předávání cen se uskutečnilo v jednom z nejprestižnějších míst v komplexu Evropského parlamentu v Bruselu: v amfiteátru Yehudi Menuhina. Ceremonii doprovodila několikadenní výstava představující všechny stromy finalistů, která zde zůstane až do pátku. Jedno z ocenění předal také ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Těší mě, že jsme i letos vyslali do mezinárodní soutěže Evropský strom roku vítěze české varianty této ankety. Nadace Partnerství ji každoročně pořádá s cílem poukázat na naše stromy se zajímavými příběhy, ke kterým mají lidé z okolí osobitý vztah. Vytvoření vztahu k přírodě je totiž zásadní pro její ochranu. O to se například snaží i projekt Sázíme budoucnost, který realizuje právě Nadace Partnerství s finanční podporou Ministerstva životního prostředí. Se stromy by se mělo nakládat jako s přírodním a kulturním dědictvím. A jsem rád, že Česko reprezentuje právě památná Mrákotínská hruška,” uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zdroj: Youtube

Evropským stromem roku se stal polský buk nazvaný Srdce zahrady z regionu Niemcza. Polsko tak potvrdilo roli favorita a čestný titul získali již třetí rok v řadě. Na druhém místě se umístil Plačící buk z Bayeux z francouzské Normandie. Třetí místo patří Tisíciletému olivovníku z Luras z italské Sardinie. Česká Hruška v širém poli v napínavém únorovém zápase obsadila nakonec páté místo s podporou přes 10 tisíc hlasů.

Nominace pro český Strom roku 2024 se otevřou hned po Velikonocích v úterý 2. dubna. "Jděte do toho! Díky této akci jsme prožívali a stále prožíváme společenské semknutí," vvyzvala Světlana Malínská z mrákotínského obecního úřadu.

Lípu z ankety navštívil britský lovec stromů

O tom, že české stromy jsou krásné, svědčí úspěch osm set let staré lípy z Lipky u Horního Bradla v Pardubickém kraji, která se v evropské soutěži Strom roku v roce 2017 umístila na třetí příčce. Mrákotínská hruška je proti lípě mladice, je stará 110 roků. Kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm, ale i přesto dokázala zaujmout tisíce hlasujících.

Finální pořadí stromů v anketě: