„Na začátku června došlo k zásadnímu rozhodnutí. Díky úzké spolupráci se společností CETIN, která vlastní největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky, a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dojde v příštích letech k masivním investicím do infrastruktury. Díky tomu se má do roku 2026 výrazně zlepšit připojení k internetu ve 40 obcích našeho regionu," potvrzuje tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

„Náplň mojí práce vyžaduje nepřetržité připojení, což u nás doma není možné. Každou chvíli to padá, vše se načítá strašně dlouho, je to k vzteku," říká Radka. Její manžel je v důchodovém věku, ale rád si objednává po internetu na úřadě termíny návštěv. "Nestačím ani vyplnit jméno a už jsem offline. Opravdu je to problém anebo daň za to, že bydlíme na vesnici," přemítá Josef.

„Je dobře, že se tento problém řeší. My jako Pardubický kraj na to dlouhodobě upozorňujeme a snažíme se aktivně tuto problematiku řešit, protože špatné připojení k internetu ještě více rozevírá nůžky mezi venkovem a městy. Proto je správné, že Evropská unie skrze MPO podporuje rozvoj vysokorychlostního internetu. Do roku 2026 má dojít k vybudování potřebné infrastruktury, tedy instalaci optických kabelů, ve 40 obcích v našem kraji. Celkem se to dotkne 65 místních částí, jedná se o 31 míst na Chrudimsku, 19 na Svitavsku, devět na Pardubicku a šest na Orlickoústecku,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický.

„Během léta CETIN nacení všechny práce a požádá o dotaci. Letos na podzim a na jaře příštího roku se bude projektovat, a pokud vše půjde hladce, a já doufám, že tomu tak bude, tak je do konce roku 2026 naplánována realizace. Nyní je to na obcích, kterým se budeme snažit maximálně pomoci, aby včas a správně dodaly všechny podklady. Je to velká šance, jak mimo jiné udržet či přilákat mladou generaci na venkov,“ dodává radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Obce a jejich místní části z okresu Chrudim, kde se bude budovat vysokorychlostní připojení k internetu: Krouna, Seč (místní části Žďárec u Seče, Horní Počátky, Dolní Počátky), Miřetice (místní části Bošov, Dachov, Dubová, Švihov, Švihůvek, Havlovice), Bojanov (místní části Kovářov, Hrbokov), Rosice (místní části Synčany, Brčekoly), Skuteč (místní část Radčice), Rabštejnská Lhota (místní části Rabštejn, Smrkový Týnec), Hroubovice, Ctětín (+ místní části Strkov, Kamenná Horka, Ctěnínek), Tisovec (+ místní části Vrbětice, Dřeveš, Otáňka), Luže (místní část Bělá), Horka, Třemošnice (místní části Starý Dvůr, Podhradí, Skoranov)

