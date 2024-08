Zástupce Pardubického kraje získal zatím 2036 hlasů a za sebou s přehledem nechává dalších devět republikových finalistů. „Lukavický dub je nejstarším soutěžícím. Mohutnému 800letému kmetovi hrozilo zničení a odolal i orkánu Kyrill," popsal favorita ankety David Kopecký z Nadace Partnerství.

Dub letní stojí na místě bývalého ausperského velkostatku, jehož správa kdysi usilovala o jeho zničení. Dosáhnout svého chtěla odvozem hlíny od kořenů. Naštěstí neuspěla. Velikán nebezpečí překonal a nyní svou mohutností vytváří dokonalý stín. Ten láká dospělé k odpočinku a místním dětem poskytuje útočiště k hrám. Je jeden z biotopově nejcennějších. „Takto starý a mohutný strom má velký význam pro biodiverzitu hub, brouků, netopýrů a dalších živočichů, kteří s ním žijí ve vzájemné symbióze," doplnil David Kopecký.

close info Zdroj: Lucie Mojžíšová zoom_in Dubu je 800 let a už dvakrát byl ve vážném ohrožení života.

Pokud lukavický velikán získá prvenství v republikové anketě, automaticky postoupí do evropského kola. To se stalo v loňském roce hrušce z Mrákotína, která se umístila na krásné páté příčce a dočkala se díky tomu odborného ošetření od arboristy.

„Oslovili jsme řadu institucí a spolků, a to i mimo náš region. O podporu jsme požádali média, divadla, mikroregiony i místní akční skupiny, Senát a mnoho dalších. Velkou sílu měla společenská setkání v obci, při nichž jsme si předávali informace o anketě a hlasování. S napětím jsme sledovali průběh hlasování a emotivně prožívali každou desítku přibývajících hlasů,“ řekla starostka Mrákotína Ludmila Vacková. Zajímavé je, že právě ona je současně členkou poroty letošního ročníku ankety Strom roku.

Do základního kola soutěže lidé přihlásili 66 stromů a lukavický dub byl odbornou porotou vybrán mezi deset finalistů. To v obci a místní mateřské škole, která do ankety strom přihlásila, vzbudilo nadšení. "Máme z toho velkou radost. Dub stojí nedaleko a dá se říct, že je to dominanta naší obce, na kterou jsou lidé hrdí," řekla Deníku vedoucí učitelka MŠ Lukavice Martina Doležalová. Děti podle jejích slov dub mají moc rády a aby ho dokázaly obejmout, musí jich být plná třída. Není divu, obvod kmene měří více než sedm metrů.

Lukavickému dubu můžete dát svůj hlas ZDE, a to až do 6. října.

