/FOTO, VIDEO/ Na Pardubicku a Chrudimsku i nadále stoupají hladiny řek a potoků. Některé silnice jsou neprůjezdné přes valící se vodu. Hasiči museli použít i protipovodňové vaky a nadále provádějí monitoring a čerpají vodu.

Stoupající voda trápí v Pardubickém kraji hlavně na Chrudimsku a Pardubicku. | Video: Michal Žampach

V lokalitách jako jsou Úhřetice, Úhřetická Lhota, Nemošice, Mětice, Vejvanovice, Rosice platí stále nejvyšší povodňový stupeň a na Pardubicku meteorologové vyhlásili extrémní stupeň nebezpečí. Hlavní příčinou záplav je tání sněhu a spolu s ním i déšť. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal varování před vzestupem hladin řek a potoků, které platí v Pardubickém kraji, až do odvolání.

Řeky Novohradka a Chrudimka aktuálně stoupají a například v Úhřeticích dosahuje hladina vody 325 cm. Zatopená místa se stala i častým důvodem výjezdů hasičů, kteří vyjížděli k zvedajícím se tokům a povodním i na Štědrý den. Mnohé silniční komunikace či stezky musely být, proto uzavřeny z důvodu bezpečnosti. Na mnoha místech se voda vylila právě přes silnice, kde nebylo možné projet. Dále bylo na některých místech potřeba odklidit naplavené větve, aby nedošlo k nahromadění a ucpávání propustků nebo mostů.

„Dnes jedu k prarodičům a musím to někudy objet. Je to tady úplně zatopený, hrůza,“ svěřil se jeden z řidičů mířící do Úhřetické Lhoty.