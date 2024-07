Kráva má raději zimu než teplo. Nejvíce se jí líbí teploty do deseti stupňů.

Červencová vedra jsou tu a podle předpovědi meteorologů se mají teploty vyšplhat i nad třicet stupňů. Lidé vědí, že nemají pobývat delší dobu na přímém slunci a musí do sebe dostat víc tekutin, než je obvyklé. Tato pravidla ostatně platí i pro zvířata. Třeba krávy jsou na vysoké teploty citlivé - je jim vedro už i při teplotách nad deset stupňů Celsia.

V zemědělské společnosti AGRO Liboměřice chovají 748 krav, kterým je třeba pomoci překonat panující vysoké teploty. „Máme izolaci na střeše stáje a boční stěny tvoří svinovací plachty. To hodně pomůže, vzníká proudění vzduchu. Ventilátory se sepnou vždy, když je teplota vyšší než šestnáct stupňů. Nyní tedy jedou nepřetržitě," řekl Deníku vedoucí živočišné výroby Zbyněk Buřval.

Váha krav z AGro Liboměřice je kolem osmi metráků. Stáj má důkladnou izolaci i odvětrávání.

Velmi důležitý je větší příjem tekutin. Krávy se živí takzvanou míchanicí, do které se v těchto dnech přidává více vody. I voda samotná v napáječkách je neustále doplňována. "I přes veškerou péči je jisté, že při takto vysokých teplotách nám spadne užitkovost. Ale s tím musíme počítat, počasí neovlivníme," podotkl předseda liboměřické zemědělské akciovky Jiří Vrzáček.

V některých kravínech mají družstva naistalovaná mlžítka, která ustájený skot ochlazují. "My to neděláme. Když je vedro a vlhko, vzniká plíseň, a tu my nechceme," odmítl tuto možnost zootechnik Buřval.

Zvláštní péči v těchto dnech vyžadují i koně, které chová Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, jehož součástí je i hřebčín ve Slatiňanech. Zootechnička Jitka Raichová předeslala, že už naši předkové s letními vedry počítali, a proto důmyslně postavili stáje, které dávají koním komfort v podobě chládku. Ale je třeba pro ně v hicech udělat víc. "Klisny s hříbaty teď chodí ven pouze v noci a přes den jsou doma. Na pastvinách jsou napáječky, ve stájích temperované, vody je vždy dostatek," ujistila Jitka Raichová.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem poskytuje svým svěřencům skvělou péči.

Co se týče koní v takzvaném režimu, tedy ve výcviku v sedle a zápřahu, ti trénují hodně brzy ráno. "Normálně zaměstnanci chodí do hřebčína po šesté, teď už i o dvě hodiny dříve, aby stihli práci v chladnějším ránu. Koně po výcviku projdou sprchou, musí se důkladně osušit. Na chodbě mezi stájemi jim ještě vytváříme chladivý vodní koberec," dodala zootechnička.

Majitelka kozí farmy v Prosetíně Iveta Kopajová se nemusí obávat, že by její svěřenkyně zahubilo velké horko. "Mají otevřeno na zahradu, kam chodí,když je stín. Když tam pálí slunce, schovají se dovniř a odpoledne zase vyběhnou. Vodu jim doplňuji několikrát denně, žízní netrpí a jsou spokojené. Nechávám to prakticky na nich, ať si vedro samy korigují," odpověděla chovatelka na dotaz Deníku. Její stádo už od jara kvůli prodejům prořídlo, ale i přesto čítá víc než čtyřicet koz.