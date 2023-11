V sobotu vyjádří občané Krouny a jejích místních částí svůj názor na větrnou elektrárnu ve Františkách, kterou chce postavit developerská společnost PV Consulting s.r.o.

Vrtule. Ilustrační foto | Foto: vizualizace ČEZ

Referendum začne v osm hodin ráno a potrvá do čtyř odpoledne. Ve volebních místnostech budou občané odpovídat ANO/NE na otázku "Souhlasíte s tím, aby orgány obce Krouna umožnily umístění jedné větrné elektrárny na obecním pozemku p. č. 1/5 v katastrálním území Františky?“

Dvě stě metrů vysoká vrtule lidi v Krouně a místních částech rozdělila. Františky mají 35 trvale žijících obyvatel, kteří mohou do referenda promluvit. Zbytek usedlíků tvoří chataři a chalupáři bez možnosti vyjádřit v odpovědi na otázku názor.

Obce na Prosečsku se spojily proti větrníkům

Proti větrné elektrárně, která má být údajně největší v České republice, se striktně postavil spolek Malebné Františky, jehož členové varují před hlukem i ztrátou malebnosti krajiny. Argumentují tím, že 200 metrů vysoký stožár bude čtyřikrát vyšší, než kopec, na kterém se Františky nacházejí, osmkrát vyšší, než stromy v lese a sedmkrát vyšší, než stožáry vysokého napětí. Pro představu přirovnávají větrnou elektrárnu ke dvěma vysílači na Ještědu postavenými na sobě a ukončenými rotorem velikosti autobusu na vrcholu stožáru. "Sousedé, nenechte nás v tom a prosíme, pomozte nám," vyzývá spolek na facebooku.

Vrtule na Františkách ale má i své příznivce. Developerská firma totiž občanům slibuje výrazné zlevnění elektřiny, což je v současné době silný argument. Čistou elektřinu z větrníku chce dodávat občanům Krouny, František, Rychnova, Čachnova, Rudy a Oldřiše za zvýhodněných podmínek, což by pro domácnosti znamenalo úsporu v tisícikorunách.

Do obecní kasy je developer ochoten zaplatit „nájemné“ 300 tisíc korun ročně za každou instalovanou MW výkonu. Větrná elektrárna o výkonu 6,5 MW by tak do obecního rozpočtu přinesla každý rok 1 950 000 Kč, což dělá za dobu dvacetileté životnosti 39 milionů korun.

Vrtule jsou ve Svitavách žhavé téma. Směrem na Poličku nebudou, řekli starostové

"Ano, jsou tu odpůrci i příznivci a já si skutečně netroufnu odhadnout, jak referendum dopadne. Každopádně výsledky po sčítání okamžitě zveřejníme na naší elektronické úřední desce," řekl Deníku starosta Krouny Petr Schmied.