VIDEO: Keltové v Nasavrkách předvádějí, jak stříhají ovce nebo staví obydlí

Kristýna Sauerová

Zpátky do minulosti? V Zemi Keltů v Nasavrkách je to možné. Od úterý 4. července do neděle 9. skanzen oživí umělci a řemeslníci, kteří návštěvníkům přibližují život Keltů a jejich řemesla. Každý den se zaměřují na jiné.

Keltové v Nasavrkách přibližují návštěvníkům život Keltů a jejich řemesla. | Video: Kristýna Sauerová