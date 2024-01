/FOTO, VIDEO/ V sobotu před desátou hodinou ráno prasklo vodovodní potrubí u Kateřinského kostela v Havlíčkově ulici v Chrudimi. Ze silnice se stala druhá řeka, ze země vytékalo více než 100 litrů za vteřinu a proud byl tak silný, že porušil kraj vozoviky s chodníkem.

U Kateřinského kostela v Chrudimi tekla druhá řeka. Havárie vodovodu je vážná | Video: Kloboučník Václav

"Došlo také k poklesu tlaku ve vodovodním rozvodu, proto přestala téct voda v horních patrech dvou bytových domů," řekl Deníku Václav Kloboučník, výrobně-technický ředitel společnosti Vodárenská společnost (VS) Chrudim.

Vše probíhalo velmi rychle, pracovníci VS postupovali promyšleně tak, aby se porucha výrazně neprojevila v zásobování vodou obyvatel severní části Chrudimě. "Bylo nutno provést i další úkony - ruční manipulací zvýšit nátok vody do vodojemu Skřivánek na maximum, šlo téměř o 100 litrů za vteřinu. Rovněž byla posílena dodávka vody do zasažené oblasti ve směru od sídliště U Stadionu," řekl Kloboučník.

Když dojde k prasknutí potrubí, je potřeba maximální rychlost při prvotním zásahu. Jenže - v místě havárie je hodně zaparkovaných aut, a to jak příčně u restaurace, tak i naproti podél Havlíčkovy ulice. Některá blokovala přístup pracovníků VS k uzávěrům na potrubí. Proto na místě zasahovali chrudimští městští strážníci i policisté, kteří společně zjistili a kontaktovali majitele aut se žádostí o přeparkování, "Za to což chceme poděkovat, neboť nám zjistili vlastníky vozidel, která stála v místě poruchy, a také v místech uzávěrů. Ty bylo nutné uzavřít, aby porucha přestala ohrožovat zásobování obyvatel přilehlých nemovitostí. Díky velmi rychlému zásahu pracovníků provozu Chrudim se podařilo situaci stabilizovat v 11:20 hodin," uvedl výrobně technický ředitel.

Sobotním prvotním zásahem, kdy byla odstavena porušená část vodovodu z provozu, práce neskončily. Vodárenská společnost týž den oslovila všechny majitele anebo správce podzemních sítí s žádostí o jejich vytýčení.

"Bohužel v místě poruchy jsou umístěny snad všechny podzemní sítě, které existují - je nutné nyní počkat na provedení vytýčení sítí, aby při provádění výkopových prací nedošlo k poškození zmíněných sítí. Vlastní oprava potrubí již dodávku vody neomezí, je nutné však počítat s jistým omezením dopravy v místě, kde práce budou probíhat," dodal Václav Kloboučník.

Protože silně mrzne, dalo se předpokládat, že se Havlíčkova ulice změní v přírodní kluziště. V rámci bezpečnosti proto pracovníci VS celý zasažený úsek pořádně prosolili.

Potrubí u Kateřiny pochází z roku 1985. Teprve po vytýčení podzemních sítí mohou pracovníci VS Chrudim kopnout do země. Jak zaznívá pod čarou, může jít o rozsáhlou opravu, která si vyžádá nejen částečnou, ale pravděpodobně i dočasně úplnou uzavírku komunikace. To vše bude jasné po víkendu.