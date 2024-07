Hrad je v majetku Pardubického kraje. Mezi novinkami letošní sezóny je i přesný zhruba metrový 3D model. „Vznikl nasnímáním dronem, data byla převedena na 3D model a ten pak byl vytištěný na 3D tiskárně. Vnější detaily nakonec dodělával modelář,“ prozradil Lukáš Zeman z firmy 3D modely památek.cz.

„Hrad pro nás spravuje Regionální muzeum v Chrudimi, které každoročně jednotlivé expozice vylepšuje. Nejvzácnější exponát z gotické expozice z Chrudimska, kterým je oltář z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi, by měl během srpna dostat po restaurování i obě postranní křídla. Jeho záchrana byla výjimečným muzejním a restaurátorským počinem,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Oblíbená je také hradní věž, která po zdolání 138 schodů poskytne výhled na nejmenší památkovou zónu v republice, kterou tvoří část obce Předhradí.

Vstup na hrad je možný i s ukázněnými psy na vodítku nebo v tašce. Letní návštěvníci ocení na nádvoří vodní mlžítko a gurmáni zase pravou anglickou kuchyni a domácí zmrzlinu v Hradní spižírně.

Hrad vítá i cyklisty, pro které je to oblíbená zastávka při projíždění krásnou okolní krajinou. Pěší turisté mohou dorazit také vlakem, a to do stanice Předhradí od Skutče nebo od Svitav.

