Minulá radniční koalice měla ve svém prohlášení navrženém hnutím Chrudimáci napsáno, že poplatky za odpad zvyšovat v předchozím volebním období nebude. Nyní se však situace změnila. "Poplatek se nezvýšil deset let a já za to děkuji, ale nyní už je to nutnost. Město už doplácelo za občany osm milionů korun a příští rok by to bylo ještě víc. Náklady rostou, legislativa se zpřísňuje," uvedl místostarosta a lídr Chrudimáků Petr Lichtenberg.

I když se za každého obyvatele navýší platba o 400 korun, veškeré náklady to nepokryje. "Město si samo hradí svoz bioodpadů. Jsou i další položky - likvidace černých skládek, svoz odpadkových košů a jiné. Je nutné si uvědomit, že kvůli zákonu o odpadech se zpřísňuje norma uložení odpadu na skládky. Ten, co ji převyšuje, je více zpoplatněn. A po roce 2030 to bude čtyřnásobek oproti dnešku," řekl místostarosta Zdeněk Kolář (ANO 2011).

"Aby se pokryly veškeré náklady, museli bychom přistoupit na částku 1 200 až 1 500 korun," doplnil ho radní Aleš Nunvář (Piráti).

V třídění nastanou změny

Každý Chrudimák vyprodukuje v průměru 190 kilogramů směsného odpadu ročně. "Letos došlo ke snížení jeho množství, ale nikoliv o tolik, jak jsme si mysleli. Na příští rok proto plánujeme další změny ve třídění," nastínil místostarosta Kolář.

"Zákony nás dohnaly. Snižuje se množství odpadu na osobu, ale zvyšuje se poplatek za skládkování. Zákon je velmi tvrdý a my budeme platit čím dál tím víc. Stát nás nutí snížit objem odpadu, ale na druhou stranu není dáno, kde ho máme likvidovat. Podle mého názoru je řešením bioplynová stanice, ale za co ji máme pořídit? Starejte se sami, to nám říká stát," komentoval situaci chrudimský starosta František Pilný (ANO 2011).

Do městské kasy by nově měly připutovat poplatky od "černých duší". Při označování popelnic QR kódem se totiž zjistilo, že některé nádoby nejsou v evidenčních seznamech. Stalo se to proto, že majitelé, kteří vlastní dvě nebo tři bytové jednotky nebo domy, byli od poplatku z nich v minulosti osvobozeni. "Avšak jejich nájemníci produkují odpad jako ostatní. Nyní tuto povinnost přenesou na ně. Týká se to nižších stovek nemovitostí," poznamenal radní Nunvář.

Kolik platí jinde

Tisíc korun ročně platí za svoz směsného odpadu i mnohem menší město Chrast, a to už od začátku letošního roku.

"Pro příští rok žádné navýšení neplánujeme. Ale z dlouhodobého hlediska to nejsou města, kdo ovlivňuje výši poplatku za svoz odpadu. Jako obce a města jsme pouze rukojmími systému. Například naše město bude za svoz odpadu v roce 2023 doplácet přes 1,5 milionu korun z městského rozpočtu. Aby celé náklady pokrylo, musel by poplatek pro příští rok být 1 500 korun za každého občana," uvedl starosta Chrasti Vojtěch Krňanský.

V Pardubicích se pro příští rok cena za svoz a likvidaci odpadu oproti letošnímu roku nemění. "I v roce 2023 budeme platit 650 korun," potvrdila mluvčí magistrátu Nataša Hradní.