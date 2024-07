„Sezóna nám začala už někdy začátkem dubna, ale teď se to tu více stupňuje, především kvůli prázdninám. Lidé více nacházejí nejen mláďata ale i poraněná zvířata, která naši pomoc potřebují. V současnosti máme zhruba 60 hovorů na telefonu denně a přijímáme od patnácti do zhruba pětadvaceti zvířat denně,“ shrnul situaci pracovník ze Záchranné stanice Pasíčka Milan Oppa.

Jedním z důvodů, které Záchranná stanice řeší, je nejčastěji přijímání mláďat rorýsů nebo poštolek, jež vyskakují ze svých hnízd. To bývá způsobeno hlavně kvůli náhlým změnám v počasí, kdy se střídá horko a chladno. Druhým důvodem příjmu zvířat v záchranné stanici bývá často i srážka s autem.

„Mláďata, co jsou pod střechami a nejedná se jenom o rorýse ale třeba i o poštolky, se přehřívají a vyskakují. Poštolky a rorýsi jsou nejčastější, momentálně ale řešíme i vlaštovky, jiřičky a zároveň přibývá hodně sov a káňat po srážkách s na silnici,“ dále zhodnotil Oppa.

Lidé často tápají, jak řešit danou situaci a stává se, že vezmou zásah do vlastních rukou. To však mnohdy vede k nesprávnému rozhodnutí. Odborníci ze Záchranné stanice Pasíčka proto doporučují a radí, jak postupovat, aby nedošlo například k oddálení pomoci nebo k zbytečnému výjezdu.

„Při těch nálezech se to strašně liší. Liší se druhy ale také jedinci, takže je opravdu nejlepší vyfotit to zvíře, kde se nachází, popřípadě udělat krátké video, zavolat, zkonzultovat to, poslat přes WhatsApp a následně se můžeme domluvit. Je to nejjednodušší, co se může udělat, aby se zbytečně třeba to mládě neodebíralo, protože ho stačí dát jenom třeba na větev a podobně,“ dodal Oppa.

„Našla jsem ho doma na zahradě, když jsem přijela z práce. Chudáček tam ležel na sluníčku, lapal po dechu, a tak jsem poprosila o radu tady pána po telefonu, který řekl, že tohle je rorýs, a tak jsme se mu snažili pomoci,“ svěřila se zachránkyně opeřence Kateřina Tomášková.