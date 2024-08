Nohu z plynu. Od pondělí funguje v Zaječicích úsekový radar a nejde o žádné placebo, kterému se někteří šoféři vysmívali. Teď už se skutečně vyplatí dodržovat padesátikilometrovou rychlost, a to po celé délce obce.

A vesnice je poměrně dlouhá. Navíc ve směru od Chrudimě jedou auta z kopce, což řidiče většinou svádělo k tomu, aby na padesátku ani nevzpomněli. Po Hrochově Týnci jsou Zaječice druhou obcí, která do nákupu úsekového radaru investovala. Časem by se jí mohly peníze vrátit.

„O to nám ale až tak nešlo. My hlavně chceme zvýšit bezpečnost v obci," zdůraznil zaječický starosta Robert Pavlačič.

Jak to všechno funguje? Město Chrudim jako obec s rozšířenou působností zřídilo nadační fond, do něhož mají plynout peníze z vybraných pokut za překročení rychlosti v okolních městech a obcích. Z částky si Chrudim strhne peníze za práci úředníka, který se vyřizováním pokut zaobírá. Zbytek si s dotčenou obcí rozdělí půl na půl. „Z částky, kterou nám fond pošle, budeme investovat do infrastruktury," vysvětlil Robert Pavlačič.

Systém, který nemá v republice obdoby, se musí realizovat ve spolupráci s městskou policií. Zaječice mají smlouvu se strážníky z Hrochova Týnce, kteří už mají s úsekovým měřením zkušenosti.