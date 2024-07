Příbytky vznikly o uplynulém víkendu při Zámecké noci, kdy se mohli návštěvníci vydat na večerní procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů a lamp. Osvětlen byl i samotný park, přístaviště u jezírka, dětské hospodářství i kaplička.

close info Zdroj: Státní zámek Slatiňany zoom_in Domečky jsou různě umístěné v zámeckém parku.

„Večer, když ustane ruch, odejdou poslední návštěvníci a pan kastelán jde spát, oživá zámecká zahrada tajemným životem skřítků… Ti mají totiž rádi klid a pořádek, proto je ta naše zahrada pořád tak krásná a čistá. Vždy ji po setmění vyráží zkrášlovat," láká slatiňanský zámek nejmladší návštěvníky na svých webových stránkách.

Pro děti je objevování domečků velmi zábavné. Naleznou tu například kouzelný vchod do "říše zámeckých zahradních skřítků", prohlédnou si ulici s domečky skřítků a obdivovat mohou jednotlivé chaloupky, které stojí různě rozmístěné v zahradě.

„Co domeček, to jiný majitel a jiné vybavení! Stejně jako lidé, mají i skřítci vlastní vkus a záliby. Skřítkové mají zahrádku s květinami, někteří terasu s houpačkou. Současně můžete nakouknout i do větších chaloupek dětského hospodářství, o které se starali princové a princezny ze zámku," stojí na pozvánce.

Psům je vstup mezi skřítkovská obydlí zapovězen, domečky by mohli poškodit a - podle tvrzení zaměstnanců zámku - se jich skřítkové bojí.

Domečky jsou součástí zpoplatněného vstupu do zámecké zahrady, jednotné vstupné činí 60 korun. V případě prohlídky interiérů zámku je návštěva zahrady v ceně vstupného. Přijít lze v návštěvní době zámku, tedy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.