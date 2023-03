Plavební kanál Dunaj - Odra - Labe je ekonomicky nesmysluplný, a tak tento projekt vláda zrušila. Avšak i na regionální úrovni existují investiční plány, které zamrzly na nedostatku financí. Stavební materiály zdražily a investoři tak musí slevit ze svých představ anebo je zásadně omezit.

Stavba poldru Kutřín, významné investiční akce Pardubického kraje, byla zahájena v roce 2021. Ale v následujícím roce byla smlouva s původním zhotovitelem ukončena kvůli nepředvídatelným okolnostem, které se vyskytly v průběhu stavby.

Přesněji řečeno, podloží pro velkou hráz mělo jiné složení a chová se jinak, než se původně předpokládalo. Stavbaři zjistili, že materiál je nestabilní a nedrží ani boční svahy.

Protipovodňová hráz poblíž Skutče na Chrudimsku s rozpočtem překračujícím 400 milionů korun měla být dokončena v roce 2024, teď je termín těžko odhadnutelný.

Dalším důvodem bylo zdražování cen stavebních materiálů, kvůli kterému nebylo možné ve stavbě pokračovat. Následovalo přepracování částí projektové dokumentace a výběr nového zhotovitele stavby.

"Výběrové řízení na dokončení stavby poldru Kutřín bylo zveřejněno již 31. října loňského roku. Bohužel kvůli složitosti stavby a z toho plynoucích četných dotazů k zadávací dokumentaci výběrové řízení stále probíhá. V současné době nelze vyloučit další prodloužení soutěžní lhůty, proto termín ukončení výběrového řízení lze obtížně predikovat," uvedla pro Deník mluvčí společnosti Povodí Labe Hana Bendová.

"Státní podnik Povodí Labe jako investor informoval všechny starosty dotčených obcí už před létem o tom, že je stavba přerušena a bude vypsáno nové výběrové řízení. Tato akce se dotýká spousty obcí ve významné části území. Její součástí má být i úprava koryta potoka nad poldrem," řekl po přerušení stavby krajský radní Miroslav Krčil.

Také v Chrudimi mají své "kostlivce ve skříni". Jde například o výstavbu parkovacího domu na Moravově zahradě v blízkosti právě rekonstruované sportovní haly. Měl stát závratných 800 milionů korun, možná dokonce i miliardu.

Nakonec z megalomanského plánu sešlo, město s necelými pětadvaceti tisíci obyvateli má v současné době jiné investiční priority.

Mezi ně patří kanalizace v Medlešicích a náročná přestavba sportovní haly. Záměr postavit parkovací dům na Moravově zahradě navíc komplikoval postoj soukromých vlastníků parcel, které město chtělo vykoupit. Kvůli tomu sešlo z plánovaného vjezdu aut z Rubešovy ulice v místě bývalých jatek.

Aut ve městě přibývá a parkovacích míst je zoufale málo.

V úvahu tak připadá menší parkovací dům s vjezdem z druhé strany, tedy z Opletalovy ulice. Měl by být zapuštěn do svažitého terénu v prostoru mezi Rubešovou ulicí a Moravovou zahradou. Při vjezdu z městského vnitřního okruhu, tedy z níže položené Rubešovy ulice, by se tak parkovalo částečně v podzemí.

Podle původního návrhu by vjezd byl možný jak z Rubešovy, tak Opletalovy ulice. Každopádně jde zatím jen o sny a plány, v letošním roce se určitě parkovací dům na Moravově zahradě stavět nebude stejně jako plánované parkovací domy nedaleko Tesca naproti sídlišti U Stadionu.

Vzhled Masarykova náměstí by mohl parkovací dům u hotelu Bohemia změnit k lepšímu.Zdroj: územní studie města, re:architekti

Aut ve městě přibývá a parkovacích míst je zoufale málo. "My bydlíme pod nádražím a když přijedeme z práce, je skutečně problém se někde s autem upíchnout. Léta čekáme, až se rozlouskne problém s rozestavěným a chátrajícím hotelem Bohemia, kde má stát podzemní parkoviště. Ale stále se to táhne a mimochodem - my už jsme za těch deset let vystřídali tři automobily," podotkla s úsměvem čtyřicetiletá Jana, která žije v jednom z domů na Palackého třídě.

Aby si už s manželem vyhlížela čtvrté auto, podzemní garáže jsou ještě v nedohlednu. "Jednání s majitelem hotelu pokračují. Z mého pohledu je nejrealističtější výstavba podzemního parkoviště plně v režii města. Samozřejmě budeme usilovat o dohodu s vlastníkem. Jedině symbióza v nalezení řešení, a to jak výstavby podzemního parkoviště, tak i zdárné otevření hotelu, našemu městu prospěje a konečně nás zbaví ohavných plotů na Masarykově náměstí," uvedl radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Další chrudimskou nerealizovanou investicí je výstavba nové lávky pro pěší přes řeku Chrudimku, která stála mezi nábřežím a Úzkou ulicí. Pro špatný technický stav podlehla před čtyřmi lety demolici a lidem žijícím v okolí stále chybí.

Ovšem chybějí také v městském rozpočtu na tuto investici peníze a navíc v ní nelze pokračovat do doby, než skončí právní spor s firmou Cetin, která požaduje úhradu za odstraněné kabely optické sítě.

Dobrou zprávou je ale stavba nové lávky pro pěší spojující sídliště U Stadionu s plaveckým bazénem a sportovišti. Ta stávající hrozí zřícením, a tak muselo město vytvořením zábran omezit vstup.

"Ještě letos bychom rádi postavili lávku novou, ta stávající je již v nevyhovujícím stavu. Odhadované náklady činí asi deset milionů korun," oznámil chrudimský starosta František Pilný s tím, že most inspirovaný předlohou ze Španělska nebude mít v České republice obdoby.