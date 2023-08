/FOTO/ Od doby vysokoškolských studií snila Chrudimačka Olga Pospíšilová o tom, že bude podnikat. Ale potom nastoupila do světa byznysu v korporátní společnosti a práce měla nad hlavu. Jenže časem ji přestala bavit, nenaplňovala ji. V době, kdy pracovala pro francouzskou společnost, přišel náhlý nápad: budu pěstovat levanduli! Její šéf jen stroze poznamenal, že se asi zbláznila.

Levandule dokáže svým vzhledem a vůní navodit atmosféru radosti, pohody a také zlepšit zdraví. Olga bylinku využívá na mnoho způsobů. | Foto: Se svolením O. Pospíšilové

Na Oflendě, v malé osadě se patnácti domky u Hlinska, žil Olžin dědeček a jeho políčko přímo lákalo k osetí voňavou bylinkou, která před více než deseti lety nebyla tak populární jako dnes. Olga pole zorala a koupila prvních 1200 sazeniček.

Neměla s levandulí žádné zkušenosti, ale kupodivu jí bylinky vyrostly do krásného květu. „Pamatuji se, že jsem jela na svůj první trh do Litomyšle, bylo to 11. září. Svazečky levandule jsem prodala během pár okamžiků, zákaznice byly nadšené. A já taky, protože jsem poznala, že jdu správnou cestou,“ popisuje Olga Pospíšilová své začátky.

Dál pracovala ve světě byznysu a ve volných chvílích se věnovala zpracování levandule. Večer si sedla k šicímu stroji a pod jejíma rukama vznikaly malé sáčky, které poté plnila fialovými kvítky. Vyráběla i levandulový sirup, který výtečně chutná v letních i zimních měsících. Tuto práci, tehdy ještě koníčka, vykonávala o víkendech a dovolených.

„Deset let jsem nemohla otěhotnět, nešlo to. A když jsem si řekla, že v zaměstnání skončím a budu se věnovat jen levanduli, přišla jsem do jiného stavu. Dcera se narodila o Vánocích, letos jí bude pět let. Je úžasná, mám v ní už nyní skvělou pomocnici,“ pokračuje Olga.

Nápady stále přicházely. Po sirupech přišly na řadu další levandulové dobroty jako domácí jablečná povidla a rybízový džem s levandulí nebo sušenky, po kterých se mezi zákazníky vždy jen zapráší. Zbyly bílky? No co, Olga z nich dělá levandulové pusinky.

A jde se dál do světa kosmetiky, protože každá žena ví, jaké zázraky může levandule lékařská s jejich pletí učinit. V sortimentu se tak ocitají pleťová květinová voda, 100% levandulový olej a další výrobky pro krásu. Olga Pospíšilová nyní nabízí na svém webu 151 produktů.

Vše vyrábí sama, má občas jen jednu švadlenu na výpomoc. „Pracovala jsem v obchodě a vím, co by to znamenalo, kdybych chtěla podnikání rozšířit. Nemám zájem, takhle jsem spokojená a šťastná,“ říká skromně.

Své výrobky nabízí na svých webových stránkách, ale i v malém obchůdku, který si otevřela u políčka na Oflendě. „Mám radost, když ke mně lidé přijedou a řeknou: máte to tady hezké a vymazlené. A něco si koupí, i když nic nepotřebují. A nejde jen o ženy. S regionálním pivovarem vyrábím levandulové pivo, které muži rádi ochutnají i koupí,“ uzavírá Olga příběh o snu, který se stal skutečností a věčnou inspirací.