„Už je to svatyně, chybí jenom kousek střechy. Je to vlastně takový poslední objekt, který chyběl v našem oppidu. Inspirovali jsme se svatyní v Matchingu, kde se odhalil půdorys něčeho podobného. My samozřejmě nevíme, jak vypadala ta nadzemní stavba, ale máme kulové jamky, nějaký příkop kolem, a tohle to jsme dodrželi. Máme tam dvanáct sloupů, což je odvislé od toho, že tam byla v druhé fázi té stavby nějaká kůlová stavba polygonální, tedy z dvanácti kůlů a toho jsme se snažili držet. Valná většina je z dubového dřeva,“ sdělil architekt Jan Klouda.

Na stavbě se podílí spolek Boii, dobrovolníci, ale i profesionálové. Bylo zapotřebí jak truhlářů, tesařů, tak i například uměleckých řemeslníků.

„Výzdoba svatyně vychází z motivů, které jsme schopni dohledat třeba na laténské keramice nebo na různých jiných nálezech. Snažíme se vlastně o nějaký mytologický přesah, takže máme tady vyobrazené labutě nebo husy, což jsou sluneční poslové. Dále tady jsou trojité spirály, které vychází zase z oblíbeného keltského motivu. Ještě nás čeká doplnit sochařskou výzdobu. Reliéf jednotlivých božstev na každém sloupu je jeden, a tady už můžeme vidět i počátek. Vybrali jsme tedy nějakých dvanáct z asi nejznámějších keltských božstev, ke kterým jsme schopni doložit nejen jejich jméno, podobu, ale i třeba nějaké atributy nebo oblast jejich působnosti,“ řekla Deníku Blanka Zelená ze skanzenu Země Keltů.

„Nejsložitější věcí na této stavbě byla její konstrukce. Je tam samonosný věnec, který nese celou váhu té věže. Tu nese dvanáct trámů, které jsou do sebe položené do takového větrníku, a to samo o sobě bylo docela složité tam dostat, včetně té zbylé konstrukce věže, která se nejdřív stavěla dole a pak se dala vcelku nahoru. Všechny ostatní stavby, které tu máme, jsou proti téhle v podstatě brnkačka,“ prozradil Jiří Bleha.

Keltské stavby v areálu tvoří například dům kováře, hrnčíře, dílna kameníka, kovárna, dílna kovolitce, venkovní kuchyně, přístřešek rybáře, tkalcova polozemnice, srub řezbáře, cisterna nebo výběh. Nová svatyně by se měla otevřít návštěvníkům koncem srpna.