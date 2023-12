Pracovníci Záchranné stanice Pasíčka společně se zástupci Nadace ČEZ, Miroslava Krčila, radního Pardubického kraje a zástupců Proseče společně poklepali na základní kámen stavby nových voliér. Skupina ČEZ a Nadace ČEZ podporují Záchranou stanici živočichů na Pasíčkách pravidelně. Za prostředky od Nadace byl rozšířen celý areál stanice a pořízen speciální automobil na svoz zraněných zvířat. Nadace ČEZ v letošním roce podpořila Záchrannou stanici částkou půl milionu korun na rozšíření areálu.

Základní kámen projektu s názvem Modernizace Pasíčka je položen | Foto: Skupina ČEZ

/ZEDITOVANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA/

Záchranná stanice v obci Bor funguje již 25 let a zachránila tisíce nejen zraněných opeřenců, ale i dalších živočichů. Částka od Nadace ČEZ pomůže s financováním, modernizací a dovybavením areálu Záchranné stanice na Pasíčkách. Prostředky budou využity na výstavbu nového multifunkčního komplexu voliér pro léčbu a rehabilitaci ptáků i savců s možností úpravy velikosti jednotlivých voliér. Současně vzniknou dvě nové voliéry pro rehabilitaci čápů a brodivých ptáků a dvě voliéry pro drobné ptačí druhy. Bude pořízeno technické vybavení - drobné nářadí, užitkový automobil, traktor s příslušenstvím, tlakový čistič, čerpadla, chovné, odchytové a přepravní vybavení a potřebné technologie k provozu stanice.

„Jsme v situaci, kdy zařízení a jeho činnost bere veřejnost zcela automaticky a nám významně narostly počty přijímaných zvířat i náklady na provoz. Výrazně se zvýšil počet návštěvníků i účastníků vzdělávacích programů. A nám některé zařízení chybí a některé dosluhuje. Snažíme se prostředky získat z různých operačních programů i nadací. Nadace ČEZ nás podporuje pravidelně již několik let a my jsme za to velmi rádi,“ upřesňuje Josef Cach ze Záchranné stanice Pasíčka.

Nejlépe se v kraji žije v Litomyšli. Hlinsko dopadlo lépe než Chrudim

„Po téměř dvouleté přípravě jsme konečně poklepali základní kámen projektu „Modernizace Pasíčka 2022“ a že je pořádně těžký,“ usmívá se Josef Cach a doplňuje „poklepání základního kamene bylo svěřeno do rukou zástupců, kteří nám s projektem pomáhají a podporují naší činnost. Mimo jiné se ji zhostili Miroslav Krčil, radní Pardubického kraje, který je patronem záchranné stanice Pasíčka a Šárka -Lapáčková Beránková, mluvčí skupiny ČEZ, která stojí po boku stanice již přes dvacet let, pamatuje její začátky.

ČEZ vybuduje nové osvětlení v Chrudimi. Spotřebuje o 74 procent méně energie

I vlastní realizace tohoto projektu by nemohla být realizována bez podpory Pardubického kraje a Nadace ČEZ, kteří nám pomáhají s krytím vlastní spoluúčasti. Vlastní projekt je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí v rámci OPŽP.

Celková realizace projektu by měla proběhnout v roce 2024, společně s provozem to tak bude velmi náročný rok. Proto i opravy objektů budou realizovány postupně, aby je bylo možné využívat pro péči o zraněná zvířata. I tak se však nevyhneme některým omezením.“

A ještě veliká prosba od všech zaměstnanců a záchranářů zvířat: „Přesto, že byla stavba již zahájena běží pro úspěšnou realizaci na platformě Donio veřejná sbírka pro její úspěšnou realizaci, či spíše dokrytí. Chtěli bychom se tímto tedy obrátit ještě jednou na dárce a sponzory s prosbou o pomoc. Podpořte prosím náš projekt na https://www.donio.cz/pomozte-nam-vzletnout děkujeme. Sami to nezvládneme, společně ano, odměnou Vám bude jak vybraný dárek, tak i dobrý pocit, že jste pomohli s léčbou zraněných zvířat.“