Pokrmy, které děláme na grilu, bohužel mohou obsahovat mnoho soli a také nezdravých tuků, tedy těch, které obsahují větší množství nasycených mastných kyselin. „To zrovna nejsou nejlepší ingredience pro zdraví našeho srdce. Velké množství soli zvedá krevní tlak a nenasycené tuky zase zvedají hodnotu cholesterolu,“ říká profesor Michal Vrablík, garant projektu Srdce v hlavě. Pacienti s kardiovaskulárními nemocemi, ale i všichni ostatní lidé, kteří bojují s vyššími hladinami svých krevních tuků, by proto měli o grilovacím jídelníčku hodně přemýšlet a snažit se o co nejzdravější varianty.

Cukry i tuky pod kontrolou

Kardiaci nejsou ovšem jediní, kdo by si měli pořádně vybírat, co snědí. Určitě to platí i pro diabetiky. „U diabetiků je stěžejní hlídat dvě věci. První z nich je obsah jednoduchých cukrů ve stravě z důvodu udržování glykémie v normě. Za druhé by měli mít, stejně jako kardiaci, pod kontrolou konzumaci masa, a to kvůli nadbytečnému příjmu nasycených mastných kyselin z živočišných tuků. Ty obsahují zejména tučná masa a masné výrobky, jako jsou párky, klobásy, krkovička či bůček,“ vysvětluje nutriční specialistka Kateřina Šimková.

Když uzeninu, tak co nejkvalitnější

Pro grilování by tedy kardiaci i diabetici měli upřednostnit masa s nižším obsahem tuku. Mezi ně se řadí kuřecí, libové vepřové či hovězí maso a ryby. „Sáhnout můžete i po nízkotučných sýrech, vegetariánských alternativách, jako je tofu či Šmakoun, a samozřejmě po zelenině,“ říká nutriční specialistka. A jelikož si mnoho lidí grilování nedovede představit bez klobás, přidává kardiolog Michal Vrablík další rady:

„Při nákupu uzenin se vyplatí nekoukat tolik na cenu, ale na jejich složení. Především na obsah masa, tuku a soli. Nekvalitní uzeniny mají často mnoho dochucovadel na bázi soli. Vybírejte ty, u kterých obsah nepřesáhne 2,5 %. Kvalitní uzeniny by také měly obsahovat 80 % a více masa. Nejlepší je volit uzeniny z drůbežího masa, ty mají vždy menší obsah tuku.“

Lahodné a zdravé grilovací recepty

Grilování si lze i se zdravotními omezeními vychutnat plnými doušky. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování pro nás připravila tři recepty, dva masové a k tomu jednu výbornou přílohu.

Salát s grilovaným kuřecím masem, oříšky a malinovým dresingem

SUROVINY:

12 g čekankového sirupu

60 g mražených malin

200 g salátu crispy

7 g salátu frisé

3 g konopného semínka

8 g vlašských ořechů

8 g kešu ořechů

7 g limetkové šťávy0,3 g bazalky kurkuma10 g bílého vinného octa200 g kuřecího prsního řízku 10 g olivového oleje 4 g řepkového oleje Pepř, sůl, sladká mletá paprika, římský kmín

POSTUP

Salát:

Maso omyjeme, osušíme. V celku marinujeme ve směsi řepkového oleje s římským kmínem, kurkumou, sladkou paprikou, solí a pepřem. Takto připravená kuřecí prsa ugrilujeme a pokrájíme na plátky. Saláty očistíme, osušíme, nazdobíme na talíř a posypeme semínky a ořechy.

Malinový dresing:

Maliny necháme rozmrazit. Pak rozmixujeme spolu s čekankovým sirupem. Směs následně propasírujeme, abychom se zbavili zrníček. K dresinku přidáme limetkovou šťávu, vinný ocet, sůl, pepř (jen lehce), nakonec postupně za stálého prošlehávání metličkou přidáváme olivový olej. Vznikne tak jemná emulze.

Kuřecí prsíčko sous-vide s brusinkovým přelivem a zeleninovými šneky

POSTUP:

Kuřecí maso na grilu

Kuřecí prsa vložíme do vakuového sáčku, přidáme citronový pepř, špetku soli, bylinky podle chuti (rozmarýn, tymián) a plátky česneku. Odsajeme vzduch a zatavíme sáček, vložíme do vodní lázně na 65 °C, na dobu 45-60 minut (metoda sous vide). Teplotu je třeba hlídat v rozmezí 63 °C – 68 °C, optimálně použít přístroj na „sous-vide“, který teplotu přesně pohlídá. Při vyšší teplotě se maso „vysuší uvařením“ a při nižší teplotě bude střed prsa syrový. Rozpálíme gril, otevřeme sáček a přes sítko vycedíme šťávu do misky. Z masa očistíme bylinky a necháme lehce oschnout, pak dáme na gril a lehce opečeme z obou stran. Maso tím získá „grilový“ vzhled a máme jistotu, že je uvnitř bezpečně připravené a zároveň šťavnaté.

Omáčka výpeková

Šťávu, kterou jsme zachránili ze sáčku, doplníme kuřecím vývarem 1:1. Na pánvi připravíme na oleji dozlatova cibulku, zalijeme pak šťávou s vývarem a celou rozmixujeme vysokootáčkovým mixérem dohladka. Hustota omáčky se ovlivní množstvím cibule od hodně řídké po hustou, které bude krásně držet na mase.

Omáčka brusinková

Mražené brusinky dáme na studenou pánev a zahřejeme, přidáme snítku rozmarýnu. Jakmile začnou brusinky povolovat, přidáme šťávu z masa a podle chuti a potřeby doplníme kuřecím, nebo zeleninovým vývarem. Brusinky jsou kyselejší, podle preferencí dosladíme cukrem, nebo šťávou z kompotu z broskví. Ty pak můžeme servírovat třeba dětem ke grilovaném kuřecímu masu. Osolíme a opepříme. Brusinky úplně nerozvařujeme, měla by to být omáčka s hezkými kousky.

Zeleninoví šneci

Cuketu a lilek nakrájíme na tenké podlouhlé plátky. Krátce povaříme v neosoleném zeleninovém vývaru, čemuž se říká blanšírování. Dáme plátek cukety, na to plátek lilku, cuketu a na závěr ještě jeden lilek. Stočíme do „klubíčka“ a propíchneme špejlí, aby nám zelenina držela tvar šneku. Zalijeme kvalitní sojovou omáčkou se sníženým obsahem soli, nebo třeba indickou sojovou omáčku omáčkou ketjap manis. Necháme lehce marinovat a pak ugrilujeme. Doplnit můžeme ještě grilovaným sýrem halloumi nebo grilovanými rajčaty.

Řecký kuskusový salát

SUROVINY:

70 g salátové okurky

55 g cherry rajčat

55 g žluté papriky

55 g celozrnného kuskusu (v suchém stavu)

35 g sýru feta

10 g červené cibule

10 g bílého vinného octa

7 g černých oliv

5 g olivového oleje

5 g medu

Sůl, barevný drcený pepř

oregáno

zeleninový vývar na uvaření kuskusu

POSTUP:

Kuskus pro lepší chuť uvaříme v zeleninovém vývaru. Okurku a papriku nakrájíme na menší kousky, cherry rajčata nakrájíme na ¼ či 1/2 podle velikosti. Červenou cibuli nakrájíme najemno. Olivy na menší kousky a fetu na větší kostky. Dresing (zálivku) připravíme z oleje, octa, medu, pepře a soli. Se solí šetříme, sýr feta je slaný sám o sobě. Kuskus promícháme se zálivkou, oreganem a zeleninou. Na závěr posypeme olivami a sýrem.