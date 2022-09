„Bivalentní vakcíny obsahují antigen jak proti původnímu kmeni SARS-CoV-2, tak proti variantě Omikron BA.1. Rozšiřují schopnost vakcín navodit lépe obranyschopnost proti novým variantám viru SARS-CoV-2, zejména proti variantě Omikron a jejím subvariantám,“ informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.

EMA v pondělí večer také informovala o doporučení k registraci další vakcíny Comirnaty, rozšířené na subvariantuy Omikron BA.4 a BA.5.

2. Pro koho je vakcína určená?

Tento typ vakcín může být pacientovi podán pouze jako tzv. booster, posilovací látka po základním schématu očkování. Půjde tedy o třetí nebo čtvrtou dávku pro všechny starší 12 let, kteří mají základní schéma ukončené alespoň tři měsíce. Podle lékařů se ani u modifikovaných vakcín nemění strategie očkování.

„Nadále platí, že posilovací dávkou by měly být očkované zejména rizikové skupiny, jako jsou senioři či chronicky nemocní,“ poznamenává místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová.

3. Kde vakcínu získám?

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že registrace poběží od 12. září. „Oba druhy modifikovaných vakcín budou k dispozici jak na očkovacích místech, tak i u praktických lékařů,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jákob.

Dostupnost by si měl ale zájemce zkontrolovat u konkrétního očkovacího místa na https://crs.uzis.cz/.

4. Je to potřeba?

Ve světě řádí různé varianty covidu a odborníci nevylučují ani vznik dalších mutací. Podle Hany Cabrncohové je omikron ale nadále dominující varianta. Z praxe lékařů navíc nic nenasvědčuje tomu, že s létem covid zmizel.

„Vedeme boj s nemocí, která nás neopustila a optimistické předpoklady se nemusí naplnit,“ upozorňuje Cabrnochová. V minulých dnech řešila několik náhodných případů ze své dětské ordinace, kdy malým pacientům prokázaly antigenní testy nákazu, aniž by rodiče či ony samy zaznamenaly větší potíže.

5. Vznikají i další vakcíny?

Podle prohlášení EMA se bez dalších adaptovaných vakcín proti pandemii vyhrát nedá a další se proto připravují. „Kromě dvou schválených adaptovaných vakcín zaměřených na podvariantu Omicron BA.1 a původní kmen SARS-CoV-2 EMA vyhodnocuje jednu upravenou vakcínu odpovídající původnímu kmeni a podvariantám Omicron BA.4 a BA.5. Probíhají také revize vakcín včetně beta kmene viru. Pokud budou povoleny, tyto vakcíny dále rozšíří možnosti očkování,“ informuje EMA.