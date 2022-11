Jeho životní a profesní příběh by vydal na knihu. Profesor Hyánek si v padesátých a šedesátých letech všímal, kolik dětí kolem něj trpí mentálním postižením a snažil se tomu přijít na kloub. Zavzpomínal, jak tehdy objížděl s ochotnými ministerskými úřednicemi ústavy a nemocnice, kde děti s mentálním poškozením, o které se staraly řádové sestry, vyšetřoval.

Prohlédl přibližně sto čtyřicet tisíc dětí s mentálním poškozením z celého tehdejšího Československa. Rodičům asi čtyř set z nich, u kterých diagnostikoval vzácnou dědičnou metabolickou chorobu fenylketonurii, doporučil preventivní vyšetření. Vysvětlil jim, že pokud má člověk genetickou vadu, nemůže si – aby se nenarodilo poškozené dítě – zvolit partnera, který ji má též.

Inicioval proto povinný screening novorozenců a těhotných žen, který byl v roce 1975 v českých zemích, jako prvním státě socialistického bloku, uzákoněn. „Je to to jediné, co po mně zbylo. Na světě jsme přece od toho, aby po nás něco zbylo,“ řekl skromně. Prosadil též přísnou život zachraňující nízkobílkovinou dietu, kterou děti s fenylketonurií musí celoživotně dodržovat, aby se mentálnímu postižení zabránilo.

Enormní cholesterol

Kdo si myslí, že profesor ve svém věku vzpomíná na své úspěchy a neposouvá vědu a zdravotnické metody dál, mýlí se. V současnosti pomáhá těhotným ženám. Vyhledává ty, jež mají enormně vysokou hladinu cholesterolu, který jim může v těhotenství působit potíže. „Tyto ženy pocházejí z rodin s vysokým výskytem kardiovaskulárních onemocnění, například infarktu nebo mozkového krvácení,“ řekl.

Z pražské Nemocnice na Homolce se nedávno přesunul do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, kde mohou ženy s těžkou formou dědičné hypercholestoroiemie navštěvovat jeho ambulanci. Za deset let tuto nemoc zjistil asi u sedmi žen.

U jiných je hladina cholesterolu vyšší přechodně. „Příroda se stará o plod, proto těhotné ženy mívají zvýšené hladiny cholesterolu nejméně o třicet procent. Matka musí miminu zaručit správný vývoj mozku,“ uvedl. Kvůli zvýšeným hodnotám se podle něj ženy nemusí děsit, protože v drtivé většině po porodu a po kojení zase klesnou na hladinu, kterou měly před těhotenstvím.

O tom, kdo letos státní vyznamenání získá a zda mezi nimi za svou úctyhodnou práci bude i profesor Hyánek, rozhodne prezident Miloš Zeman. Veřejnosti budou jména všech oceněných oficiálně známa v pátek 28. října večer. A to při slavnostním udílení medailí u příležitosti státního svátku vzniku Československa.

Na státní vyznamenání navrhla lékaře Ivana Cabrnochová, která s ním coby biochemická laborantka v devadesátých letech spolupracovala na Oddělení klinické biochemie v Nemocnici Na Homolce. Později působila jako místostarostka Prahy 10 a senátorka. „Velmi si jeho práce vážím,“ uvedla pro Deník.

Hypercholesterolemie

Hypercholesterolemie znamená každou zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi nad doporučenou normu. V České republice je vyhláškou ministerstva zdravotnictví z roku 1994 nařízeno vyšetřit obsah cholesterolu všem dětem v pátém a třináctém roce života, pokud pochází z rodiny s vysokým rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění – tzv. selektivní screening.



Léčba dětí je mnohem přísnější a náročnější než u dospělých. Tento screening byl v Česku zaveden jako v první evropské zemi, což bylo vyzdviženo i na nedávné senátní konferenci v rámci českého předsednictví Evropské unie. Profesor Josef Hyánek píše ve své osvětové brožurce, kterou si jeho pacientky mohou vzít, o jedné z nejčastějších forem hypercholesterolemie – familiární hypercholesterolemii (dědičném metabolickém onemocnění).