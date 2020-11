Za neschopností přečíst číslo přijíždějící tramvaje, vyluštit křížovku nebo netrefit se do klíčové dírky nemusí být jen postupné zhoršení zraku, které snadno vyřeší brýle. Porucha sítnice může znamenat slepotu za několik týdnů. To se málem stalo 65leté Janě.

Porucha sítnice může znamenat slepotu za několik týdnů. | Foto: Shutterstock

„Ach jo, zase si budu muset zajít pro silnější brýle." To jsem si říkala, když jsem začala v zimě hůř vidět při řízení auta. Nepatřím k těm, kteří berou návštěvu lékaře jako něco společenského, proto jsem doktorce nevolala hned. Ale za několik dní jsem nemohla přečíst číslo autobusu. Při pohledu na manžela se mi zdálo, jako by měl zamlžený obličej. Ani to ale nebylo všechno.