Díky jednoduché aplikaci a nízkým nákladům může podle odborníků vhodně doplnit současný diagnostický program. Novinku mohou nabídnout k pilotnímu testování.

„Nový typ screeningového testu je velice významný z hlediska identifikace nakažených jedinců, u nichž průběh nemoci Covid-19 probíhá bezpříznakově. Právě tito jedinci mohou významně šířit virus v populaci,“ uvedl děkan lékařské fakulty Josef Zadražil.

„Klíčovým krokem v boji s nemocí Covid-19 bude rychlá identifikace těchto jedinců,“ sdělil. Novinka podle něj může významně pomoci kontrolovat šíření infekce a přispět k trasování. „A to především mezi bezpříznakovými jedinci,“ poukázal.

Vyvinutý rychlotest je podle odborníků vhodný k využití pro širokou veřejnost, například pro hromadné kulturní, sportovní a společenské akce.

„Od začátku jsme chtěli vyvinout test, který by byl schopný pracovat bez náročné RNA izolace. Výsledky aby bylo možné získat do hodiny od samotného odběru. Test vhodný pro širokou veřejnost,“ popisovala vedoucí univerzitního řešitelského týmu Eva Kriegová.

Novinka podle výzkumníků nemá ambice plně nahradit diagnostické prokázání viru, ale může pomoci najít bezpříznakové osoby s akutní infekcí, která se nejvíce podílí na šíření viru.

Stěr si může každý udělat sám



K provedení testu je potřeba provést výtěr z nosu odběrovou štětičkou. Ta se následně uzavře do mikrozkumavky se speciálním médiem. Virus se zahřeje, takže ztratí svou infekční schopnost, a ihned se provede vyhodnocení pomocí PCR techniky.

Stěr si může provést každý sám, což podle odborníků eliminuje riziko nákazy odebírajícího personálu. Test neprokazuje jedince, kteří již infekci prodělali v minulosti.

Výzkumníci test vyzkoušeli u desítek dobrovolníků a spolehlivě odhalili případy bezpříznakové infekce. U těchto osob následně doporučili diagnostické vyšetření, které výsledek získaným využití nového rychlotestu potvrdilo.

Před koncertem, svatbou či cestou

Využít rychlotest je možné kdekoliv – před návštěvou koncertu, na letištích, sportovních utkáních, ale také na svatbách či klubech.

„V současné době by to byla dobrá alternativa u jedinců, kteří mají zájem jít například na kulturní či sportovní akce. Je to rychlé, levné a můžeme testovat velké množství lidí,“ sdělila Eva Kriegová.

Pro vyhodnocení lze využít například mobilní laboratoř, kterou by si zájemci o screening mohli objednat. „Získali by tak komplexní řešení od odběru po zjištění výsledku,“ sdělil Petr Kvapil z firmy IAB, která s olomouckými akademiky spolupracuje.

V současné době probíhá fáze validace testů. „Ale již nyní můžeme funkční testy nabídnout k pilotnímu testování při různých příležitostech,“ sdělil Kvapil s tím, že cena za vyšetření jednoho vzorku by se mohla pohybovat od 100 až 500 korun.