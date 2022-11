Hlavní hrdina filmu Martin je veterinář a stará se o koně jedné stáje. Při prohlídce jednoho z koní se kůň splaší a pokope Martina do hlavy. Ten se pak probouzí až v nemocnici a zjišťuje, že nerozumí, co mu říká jeho žena a sám nedokáže vyjádřit, co by chtěl.

Co je afázie, která zmáhá Bruce Willise? Mozková porucha, má víc příčin a forem

Podobně to měl i Tomáš, který se po těžkém úrazu hlavy, na jehož průběh si vůbec nevzpomíná, probudil v nemocnici a nebyl schopen mluvit. Zjistil, že, ačkoliv hlava vnímala a věděla, co chce říct, mluvidla nefungovala. Postupně podstupoval různé rehabilitace, ergo terapie a logopedie, kde se začal učit podobně, jako se učí mluvit malé dítě. Totéž prožívá i hlavní hrdina filmu.

Po úrazu hlavy není veterinář Martin vůbec schopen mluvit. Na fotce s hercem Jiřím HavelkouZdroj: Se svolením Donart Production s.r.o.

Tomáši Ulíkovi je dnes 34 let. Těžký úraz hlavy se mu stal v devatenácti.

„Ležel jsem v nemocnici pět měsíců. Začal jsem mluvit až na konci srpna těsně před odchodem z nemocnice. Klinický logoped tvrdil, že nebudu mluvit vůbec. Díky paní doktorce z ORL a lékařce z foniatrie jsem mluvit začal. První slovo bylo Jupiter, a to jsem opakoval celý den. Následkem úrazu mám hemiparézu, tedy částečné ochrnutí pravé poloviny těla,“ napsal mi Tomáš do rozhovoru, který jsme spolu připravovali po mailu a na jeho konci doplnil, že mu jeho matka pomáhala lépe zformulovat odpovědi.

Učení z dětských knížek

Byla to ostatně právě maminka, s ní celá rodina i kamarádi Marek a Ondra, kdo stáli pevně po Tomášově boku během léčby. Tomáš byl po úrazu dva týdny v bezvědomí. Doslova se znovu narodil a začal se všechno učit.

Lidé s autismem se občas chtějí schovat. Jako Martha Issová ve filmu Buko

„Máma mi nosila dětské encyklopedie, které jsem mlčky prolistoval. Sestřičky mi pouštěly hudbu nebo televizi. Máma mi přinesla mandaly, které jsem si sám měnil. To mámu překvapilo. Myslela si, že mi mandaly měnily sestřičky. Dvě lékařky mi aplikovaly akupunkturu.“

Byl jsem úplně na dně

Tomáš byl dlouho ležák a docházeli za ním fyzioterapeuti. Nikdy prý nezapomene na fyzioterapeuta Šimona z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který ho naučil znova chodit. Naproti tomu s mluvením to zpočátku vypadalo zle.

Tomáš má po úrazu mozku částečně ochrnutou pravou část těla. Tkaničky od bot se naučil zavazovat jednou rukouZdroj: Se svolením Donart Production s.r.o.

„Klinický logoped byl opakovaně skeptický a říkal, že nikdy nebudu mluvit a že ani nerozumím významu slov. Z toho byla máma dost nešťastná. Tenhle ortel jsem chápal a nevěděl jsem, jakým způsobem bych mohl komunikovat. Byl jsem z toho na dně,“ vzpomíná Tomáš a pokračuje: „Na konci srpna si mě rodina vzala na revers domů a od října jsem docházel na logopedii. To bylo velmi důležité. Učil jsem se pojmy za pomoci kartiček a znovu i číst. S psaním to bylo horší, protože jsem byl pravák. Problémy mi dělaly předložky nad, pod, za - nedovedl jsem si to představit. A také jsem málo používal slovesa. Procvičoval jsem s časopisem Makovice doplňovačky, či sudoku. Začal jsem číst knížky.“

Počítač jako opora

Při znovu naučeném mluvení Tomáš huhňal, což jej dost frustrovalo. Pomáhala mu orofaciální gymnastika, kterou mu doporučila paní logopedka. Docházel na různé rehabilitace a jeho komunikace se postupně zlepšovala, i když do stavu před úrazem se to nikdy nevrátí.

„Později jsem používal hlasový vstup PC. Diktoval jsem a napsaný text jsem kopíroval. To mi pomáhalo při psaní. Používám translater,“ vysvětluje Tomáš a prozrazuje, že nyní je už v komunikaci více méně soběstačný. Druhá strana ho musí ale trochu znát. Některé složitější věci často nedokáže vysvětlit, potřebuje na to delší čas a podporu počítače.

Zdroj: Youtube

Nový portál pro lidi s afázií

Tomáš je nyní klientem rehabilitačního centra ErgoAktiv. A právě sem přijeli štáb a herci filmu Němá tajemství získat znalosti o tom, co těžká porucha komunikace – afázie v životě pacientů a jejich blízkých představuje. Tomáš se pak natáčení zúčastnil opakovaně jako poradce.

Chtěl bych se narodit neurologem, říká Jiří Havelka

Film je nyní již před dokončením. Jeho tvůrci plánují uspořádat v prosinci sbírku na Hithit.com, kde by chtěli vybrat peníze tvorbu odborného portálu s potřebnými informacemi pro lidi s afázií a jejich blízké, kteří o ně pečují.

Afázie - týká se lidí po cévních mozkových příhodách i po úrazech mozku



Ročně se afázie objeví u cca 5000 osob. Větší část je důsledkem cévní mozkové příhody, o něco menší pak z důvodu poranění mozku třeba při autonehodě nebo pádu.



Povědomí o afázii je podle odborníků v Čechách velmi nízké. „Problém nastává, když se k potřebným informacím nedostanou ani osoby s afázií a především jejich rodiny a blízcí, kteří mají nezastupitelnou roli v pomoci navrátit své blízké zpět do běžného života. U afázie totiž hraje významnou roli čas. Léky na ni neexistují, a jedinou cestou zpět je intenzivní trénink řeči,“ vysvětluje Zuzana Hanibalová, spoluautorka AfaSlovníku, první logopedické aplikace k léčbě afázie v Česku.



Stále u nás chybí ucelený systém, kde by blízcí našli veškeré informace. „Jsme moc rádi, že je tu iniciativa od tvůrců filmu Němá tajemství tento stav změnit,“ říká Zuzana Hanibalová. Plánovaný webový portál by měl fungovat jako takový Google, kde si rodiny stižené afázií dohledají základní informace o afázii, ale především konkrétní kroky, které mají podstoupit. Tedy na jaká pracoviště se mohou ve svém regionu obrátit, a to nejen na logopedická a rehabilitační, ale i kde sehnat psychologickou a psychiatrickou oporu, jak podpořit domácí terapii a podobně.